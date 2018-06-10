'Krizin faturası seçimden sonra halka kesilecek'

Döviz kurlarındaki rekor artışlar ise müdahalelere rağmen önlenemiyor. Seçim sonrası ciddi bir vergi zamları ve enflasyon sıkıntısı ile baş başa kalacağı öngörüleri piyasalarda hakim.







Karar yazarı İbrahim Kahveci köşesinde yaklaşmakta olan ekonomik krizin tehlikesine en fazla yer veren bir isim. Kahveci, MA'ya verdiği söyleşide krizin faturasının seçimden sonra halka kesileceğini söylüyor:





“Seçimden sonra büyük zamlar ve yeni vergi artışları var. Faturayı ise biz ödeyeceğiz”





Kahveci, Şirketlere taahhütler verildiğini ve dolaysıyla bir açık oluştuğunu belirterek, "zaten ülke olarak dış açık oluşmuş durumda. Yani biz ülke olarak ürettiğimizden daha fazla tüketiyoruz. Bunun halk dilinde cari açık diye bir deyimi var. Bunun anlamı biz az üretiyoruz, çok tüketiyoruz. Çok tükettiğimiz içinde yurt dışına karşı bir açığımız var. Bu açığı kapatmak durumundayız. Bunun yanına eğer bir de bütçe açığı yani devletin kasasından açık verirsek bu iktisat literatüründe felaket demektir” diyor.





Son 6 yılda oluşan bütçe açığının faturası vatandaşa kesildiğini söyleyen Kahveci, "Ankara, giderlerini kısıtlayıcı, tasarruf yapayım anlamında maalesef bugüne kadar hiç adım atmadı. Dolayısıyla gözüken şu, seçimden sonra büyük zamlar, yeni vergi artışları bizi bekliyor. Seçim vaadiyle oluşturulan bu faturayı seçimden sonra biz ödeyeceğiz” ifadelerini kullandı.





Dövizdeki artışın halkı yoksullaştırdığını söyleyen Kahveci, seçim sonrasında ciddi zamların geleceğini haber veriyor. İlk olarak ise akaryakıttan başlanacak. Sırasıyla işyerlerinin kiralarının artacağını ve ithal ürünlerde maliyetin artacağını paylaşıyor:





"Kademe kademe zamlar gelecek. 5-6 ay içerisinde bunu çok net olarak göreceğiz."