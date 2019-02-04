Krizin bir göstergesi daha ... Elektrik şalterleri indi

Başta sanayi sektörü olmak üzere ekonomide yaşanan durgunluğun etkileri elektrik tüketimine gözle görülür şekilde yansımaya başladı. Enerji Piyasaları İşletme Anonim Şirketi'nin (EPİAŞ) gerçek zamanlı tüketim verilerine göre 2018 yılında Türkiye elektrik tüketimi bir önceki yıla göre yüzde 0.8 artışla 292 milyar 169 milyon 82 bin kilovatsaat oldu. 2017 yılında elektrik tüketimi 2016'ya göre yüzde 5.5 artmış ve 289 milyar 979 milyon 557 bin kilovatsaat olmuştu. 2018'deki yüzde 0.8'lik artış oranı, geçmiş yıllardaki artışların oldukça gerisinde kaldı.





EKİM AYINDA BAŞLADI





Tüketim değerlerine bakınca, aylık bazda art arda gerileme 2018'in ekim ayında başladı. Bu ayda tüketim, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 2.1 geriledi. Kasım 2018'de tüketimdeki gerileme yüzde 2.2'yi buldu. Yılın son ayındaki düşüş ise yüzde 1.8 olarak gerçekleşti.





EPİAŞ'ın verileri incelendiğinde yeni yılla birlikte elektrik tüketiminde düşüşün devam ettiği görüldü. Ocak ayında tüketim 2.2 gerileyerek 25 milyar 368 milyon 705 bin kilovatsaat oldu. 2018'in Ocak ayında yüzde 3.3'lük artış gerçekleşmiş ve toplam aylık tüketim 25 milyar 929 milyon 447 bin kilovatsaat şeklinde gerçekleşmişti. 2018'deki en büyük elektrik tüketim düşüşü ağustos ayında görüldü. Döviz kurlarının Türk Lirası karşısında zirveyi gördüğü ağustosta tüketim yüzde 3.3 gerileme ile 26.6 milyon megavatsaat oldu. 2017'nin aynı ayında bu değer 27.5 milyon megavatsaat olmuştu. 2018'in ilk 7 ayında da aralıksız elektrik tüketim artışı kaydedildi. Böylece eylül ayı haricinde elektrik tüketimindeki gerileme ağustostan bu yana aralıksız sürdü.









Enerji Bakanlığı'nın planlamalarına göre elektrik tüketiminin 2023'e kadar yıllık yüzde 4.8 artması hedefleniyor. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK) verilerine göre 2017'de tüketilen elektriğin yüzde 42'si sanayiden, yüzde 29.3'ü ticarethanelerden, yüzde 29.7'si meskenlerden, yüzde 2.9'u tarımsal sulamalardan ve yüzde 1.9'u aydınlatmadan kaynaklandı.





HEDEFLERİN UZAĞINDA

Ekonomik büyümenin öncü göstergesi kabul edilen ve imalat sanayi performansını yansıtan İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye ve İstanbul İmalat PMI endeksi de elektrik tüketiminin neden azaldığına ışık tutuyor. İSO İmalat PMI endeksi 2018 Aralık ve 2019 Ocak aylarında 44.2 oranlarında gerçekleşti. 50 puan üstü imalat sanayinde iyileşmeye işaret ederken, altındaki puanlar daralmayı net bir şekilde gösteriyor. Uzmanlar, sanayide yaşanan yavaşlamanın da etkisi ile Enerji Bakanlığı'nın koyduğu elektrik tüketim hedeflerine erişilmesinin kolay olmayacağını dile getiriyor.