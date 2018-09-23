Samanyolu Haber /Gündem / Krize kriz denmeyecek! /23 Eylül 2018 16:00

Krize kriz denmeyecek!

Uzun yıllardır sürdürülen tüketime dayalı büyüme modeli, dolar manipülasyonları ile bir ekonomik krizle sonuçlanınca iktidar, en azından psikolojiyi kurtarmaya çalışıyor.

SHABER3.COM

On binlerce çalışana geçim imkânı sağlayan Türkiye’nin önde gelen şirketleri gün aşırı konkordato ilan ederken, üretemeyip tüketen iktidar modeli krizi gizlemek için çare arıyor.

TÜKETİM KRİZİNE PSİKOLOJİK ÇARE
En yetkili ağızlar “Kriz yok” dense de, vatandaşın markette, kırtasiyede, otobüste, giyimde, faturada kısaca mutfağında iliklerine kadar hissettiği geçim krizine karşı iktidar, yaklaşan yerel seçimler öncesi nasıl bir siyasi strateji belirleyeceğini bilemiyor. İlgili bakanlar eliyle gün aşırı program açıklayıp, diğer yandan da sıcak para bulmak için çabalayan iktidar, gelecek ay başında gireceği Kızılcahamam kampında da ilk kez “Krizle gidilecek yerel seçimin” kampanya dilini nasıl oluşturacağını araştıracak. Şimdilik tek bulunan çözüm ise psikolojik: “Krize, kriz denmeyecek!”
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Krize kriz denmeyecek! Sonraki Haber >>

Sele kapılan kamyonun zor anları

Sele kapılan kamyonun zor anları

Kriz var mı? Yok mu? Vatadaş cevap verdi

Kriz var mı? Yok mu? Vatadaş cevap verdi

Kılıçdaroğlu'dan Erdoğan'a 9 soru

Kılıçdaroğlu'dan Erdoğan'a 9 soru

Enes Kanter yaşanan ağır insan hakları ihlallerini anlattı

Enes Kanter yaşanan ağır insan hakları ihlallerini anlattı

Siz yeniden bıraktığınız yerden koşmaya devam edeceksiniz...

Siz yeniden bıraktığınız yerden koşmaya devam edeceksiniz...

İran'da askeri geçit törenine terör saldırısı

İran'da askeri geçit törenine terör saldırısı

Sanatçı Aydın: Vicdanlarınız mı kurudu. Beni uyutmuyor bu bebekler

Sanatçı Aydın: Vicdanlarınız mı kurudu. Beni uyutmuyor bu bebekler

Deve kuşlarını kahkahalarla ezen kişi yakalandı

Deve kuşlarını kahkahalarla ezen kişi yakalandı

Vatandaş: Pahalı alamıyoruz... Satıcı: Pahalı satamıyoruz

Vatandaş: Pahalı alamıyoruz... Satıcı: Pahalı satamıyoruz

Suudi Arabistan televizyonlarında bir ilk!

Suudi Arabistan televizyonlarında bir ilk!
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
21:01:02