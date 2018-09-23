On binlerce çalışana geçim imkânı sağlayan Türkiye’nin önde gelen şirketleri gün aşırı konkordato ilan ederken, üretemeyip tüketen iktidar modeli krizi gizlemek için çare arıyor.





TÜKETİM KRİZİNE PSİKOLOJİK ÇARE

En yetkili ağızlar “Kriz yok” dense de, vatandaşın markette, kırtasiyede, otobüste, giyimde, faturada kısaca mutfağında iliklerine kadar hissettiği geçim krizine karşı iktidar, yaklaşan yerel seçimler öncesi nasıl bir siyasi strateji belirleyeceğini bilemiyor. İlgili bakanlar eliyle gün aşırı program açıklayıp, diğer yandan da sıcak para bulmak için çabalayan iktidar, gelecek ay başında gireceği Kızılcahamam kampında da ilk kez “Krizle gidilecek yerel seçimin” kampanya dilini nasıl oluşturacağını araştıracak. Şimdilik tek bulunan çözüm ise psikolojik: “Krize, kriz denmeyecek!”