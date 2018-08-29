Krizden cami arazilerini satarak mı çıkacaksınız?

TOKİ'nin Ankara, Diyarbakır, Düzce, Edirne, Elazığ, Erzincan, Eskişehir, Giresun, Hatay, İstanbul, İzmir, Karaman, Kayseri, Kırşehir, Kocaeli, Nevşehir, Sivas, Tekirdağ, Van ve Yalova'da toplam 1 milyon 884 bin 8 metrekare büyüklüğünde 176 arsayı satışa çıkarması sonrası CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen, konuyu TBMM gündemine taşıdı.







Cumhuriyet'te yer alan habere göre, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay tarafından cevaplaması istemiyle verilen önergede, 974 milyon lira muhammen bedelle satışa çıkarılan arsalar arasında cami arsası, tarım arazileri ve imarlı alanların da olduğunu kaydeden Antmen, şu soruyu yöneltti:





"Daha önce AKP'li belediyelerin, İzmir'de Kozbeyli Köyü Cami, İstanbul'da Amine Hatun, Alvarlızade, Bağlarbaşı, Bahçelievler Camilerini, Malatya'da Hal Camisini, Trabzon'da Zeytinlik Camisini, Denizli'de Çaybaşı ve İbadullah camilerini ve Çankırı'da da 1 milyon liralık vergi borcuna karşılık 32 yıllık bir camiyi sattığı ve devrettiği bilinmektedir. Bu kamu arazileri, Türkiye'nin içine düştüğü ekonomik kriz nedeniyle mi satışa çıkartılmıştır? Eğer öyle ise ekonomik krizden, cami arazilerinin de içinde olduğu kamuya ait alanların satışıyla mı çıkılacaktır?"





Antmen'in önergesinde yer alan sorular şu şekilde:



— Türkiye'de 2002 ila 2018 yılları arasında devredilen cami ve cami arazisi kaç tanedir? Sırasıyla belirtilmek üzere bunlar hangi illerdedir? Bu satış ve devirlerin ne kadar tutar karşılığında gerçekleştirilmiştir?





— Bu kamu arazileri, Türkiye'nin içine düştüğü ekonomik kriz nedeniyle mi satışa çıkartılmıştır? Eğer öyle ise ekonomik krizden, cami arazilerinin de içinde olduğu kamuya ait alanların satışıyla mı çıkılacaktır?





— Tarım alanları hangi gerekçelerle satılmaktadır? Birçok tarım ürününün ithal edildiği bir dönemde neden bu alanlar üretim için kullanılmamakta, bunun yerine satılmaktadır?





— 2002 ila 2018 yılları arasında satılan kamu arazileri ne kadardır? Sırasıyla belirtilmek üzere bunlar hangi illerde ve ne tür arazilerdir? Satılan arazileri kim ya da kimler almıştır? Bahsi geçen arazilerde şu an ne bulunmakta ya da yapılmaktadır?





- Satılması planlanan yerlerin ne kadarı deprem toplanma alanıdır? Türkiye'nin bir deprem kuşağında yer aldığı göz önüne alındığında, vatandaşların bir deprem anında toplanabileceği yerlerin satılmasının gerekçesi nedir? Sırasıyla belirtilmek üzere bunlar hangi illerdedir?







— Satışa çıkartacak alanların ne kadarı imarlı arsalardan oluşmaktadır?





— 2002 ila 2018 yılları arasında TOKİ'nin yaptığı konut sayısı nedir? Bu satışlardan elde edilen gelir ne kadardır?





— TOKİ aleyhine 2002 ila 2018 yılları arasında açılan dava sayısı kaçtır? Bu davaların kaç tanesini TOKİ kaybetmiş, ne kadar tazminat ödemiştir? Davaların açılma nedenleri nedir?