Krizde Konut kredi faizi fırladı

Konut kredi faiz oranları rekor kırdı. Faiz oranı yüzde 3'e çıktı. Yüzde 2'nin altında faiz veren banka sayısı ise 8'e düştü. Dün güncellenen verilere göre, sadece 5 banka yüzde 2'nin üzerinde faiz veriyordu.







Emlak kulisi'nin haberine göre, kredi ile ev almayı düşünenleri beklemeye iten faiz oranlarındaki yükseliş bir türlü durmuyor. Ağustos ayında yükselişe geçen dövizle birlikte yükselmeye başlayan faizler yüzde 3'e dayandı. Az önce güncellenen verilere bakıldığında ise ipotekli konut satışlarının düşüşe geçeceği görülüyor.





Faizler yüzde 3'e çıktı

Halkbank yüzde 1,38, Türkiye Finans yüzde 1,56, İş Bankası yüzde 1,60, Ziraat Bankası yüzde 1,67, Vakıfbank yüzde 1,92, Kuveyt Türk yüzde 1,96, ICBC Bank yüzde 1,99 faiz oranı uyguluyor.





Faizlerini yüzde 2'nin üzerine çeken banka sayısı 10. ING Bank 10 yıllık kredi kullanacaklara yüzde 2,19, Anadolubank yüzde 2,27, Yapı Kredi yüzde 2i40, Şekerbank yüzde 2,46, Denizbank yüzde 2,50, TEB yüzde 2,58, Akbank yüzde 2,70, Garanti Bankası yüzde 2,80, HSBC ise yüzde 3 faiz oranı uyguluyor.





Bankalar tarafından bu kadar yüksek kredi faiz oranlarının kullandırıldığı bir dönemde, vatandaş da firmalardan çözüm bekliyordu. O çözüm dün Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum tarafından açıklandı. Bugün başlayan kampanya ile birlikte faiz oranları yüzde 0,98'e çekildi. Düşük faizli krediler firmalar tarafından kullandırılıyor.