Samanyolu Haber /Ekonomi / Krizde bir şirket daha yabancıya satılıyor /18 Haziran 2019 14:35

Krizde bir şirket daha yabancıya satılıyor

Ekonomik krizde piyasa değeri düşen şirketler, yabancılar tarafından satın alınıyor. Türkiye’nin en önemli denizcilik şirketlerinden biri Fransız devi CMA CGM tarafından satın alınıyor.

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Batros Ailesi’ne ait Botros&Levante Taşımacılık ve Ticaret A.Ş’nin tamamı Fransız CMA CGM tarafından alınıyor.

Türkiye’nin en önemli denizcilik şirketlerinden biri Fransız devi CMA CGM tarafından satın alınıyor. 

Mersin’de 1950’li yıllardan bu yana denizcilik sektöründe faaliyet gösteren Batros Ailesi’ne ait Botros&Levante Taşımacılık ve Ticaret A.Ş’nin tamamı Fransız CMA CGM tarafından alınıyor.

AKDENİZ'İN VERGİ REKORTMENİ: BOTROS 

Yaklaşık 60 yıl kadar önce, İskender Botros’un, güneyin küçük bir liman kenti olan Mersin'de ofisini açarak liman işleriyle ilgili ticaret hayatına girmesiyle temelleri atılan Botros&Levante Taşımacılık, Akdeniz’in vergi rekortmenleri listesinin değişmez üyesi.

Dünya gazetesinden Kerim Ülker'in haberine göre Botros&Levante Taşımacılık, 2013, 2014, 2015 ve 2016 yıllarında açıklanan Mersin’in Kurumlar ve Gelir Vergisi listelerinin ilk sırasında yer almıştı.

FRANSIZ CMA DÜNYANIN EN BÜYÜK 5'İNCİ NAKLİYE ŞİRKETİ

Dünyanın 5 büyük nakliye şirketinden biri olan Fransız CMA CGM, 1978 yılında kuruldu. 150 farklı ülkedeki 420 limanda faaliyet gösteren Fransız şirketin 37 bin çalışanı, 23,5 milyar dolar cirosu var.
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