Kriz yok diyorlar ama... '2001 krizini aratacak kamu uygulamaları yolda'

Dünya Gazetesi yazarı İsmet Özkul, 2019’da kamu yatırımlarında yüzde 36’yı bulan sert bir küçülmenin hedeflendiğini belirtti ve bunun 2001 krizinin 1.5 katını aşan bir küçülme anlamına geldiğini belirtti.







2001 krizinde kamu yatırımlarındaki küçülmenin yüzde 22 olduğunu hatırlatan Özkul, sektörler bazında kamu yatırımı hedeflerine bakıldığında sadece enerjide yüzde 11.36’lık bir büyüme hedefi olduğuna dikkat çekti ve ekledi:





"Cumhurbaşkanlığı’nın hedeflerine göre kamu yatırımları, gelecek yıl sağlıkta yüzde 50.55, eğitimde yüzde 38.98, diğer hizmetlerde yüzde 32.59, tarımda yüzde 41.91, konutta yüzde 28.72, ulaştırmada yüzde 39.19, turizmde yüzde 44.53, imalat sanayiinde yüzde 46,97 ve madencilikte yüzde 35.68 gibi yüksek hızlarda daralacak."





Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı'nın, ekonominin genel dengesine ilişkin verileri açıklarken, 2019-2021 dönemini kapsayan Orta Vadeli Program (OVP) doğrultusunda yatırım tahmin ve hedeflerini de açıkladığına işaret eden Özkul, yatırımların daralacağını gösteren tabloyu da paylaştı:





Kamu yatırımlarında 2019 yılı için planlanan küçülme oranlarının, enerji sektörü dışında tüm ana sektörlerde 2001 krizinde gerçekleşen küçülmeden çok daha yüksek boyutta olduğuna değinen Özkul, tespitlerini şöyle sürdürdü:





"Sağlık ve eğitim gibi iki temel kamusal hizmet alanındaki kamu yatırımı daralmasının ortalamanın oldukça üzerinde olması, 2019’da karı karşıya kalacağımız kriz halinin sosyal faturasının ciddi ölçüde ağır olacağına işaret ediyor.





Cumhurbaşkanlığı’nın 2019 programı özel kesim yatırımlarında yüzde 1.98’lik bir büyüme öngörüyor. Bunda özel turizm yatırımlarında yüzde 82’lik bir büyüme olacağı varsayımının büyük etkisi var. Ancak kamu yatırımlarının sert bir küçülme yaşadığı bir iklimde özel kesim yatırımları da birçok sektörde daralırken özel turizm yatırımlarının yüzde 82 gibi olağanüstü bir büyüme göstereceği varsayımı pek inandırıcı durmuyor."