Kriz yok diyen Saray'a ekonomik OHAL yetkisi veriliyor









Torba yasa teklifinin ‘Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi’ kurulmasını düzenleyen 22’inci maddesindeki ilgili bölümde şöyle deniyor:





“Finansal sistemin bütününe sirayet edebilecek ölçüde olumsuz bir gelişmenin Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi tarafından tespiti halinde, üye kurum ve kuruluşların yetkileri dışında alınması gereken tedbirleri belirlemeye Cumhurbaşkanı yetkili olup ilgili bütün kurum ve kuruluşlar belirlenen ve tedbirleri derhal uygulamakla yetkili ve sorumludur.”





Peki, ‘Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi’ üyeleri hangi kurumlar?





Hazine ve Maliye Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Yeni Ekonomi Programı kapsamında, sürdürülebilir kalkınma ve finansal istikrarı sağlamak amacıyla, Finansal İstikrar Komitesi (FİK) yerine kurulacağı açıklanan FİKKO’nun ilk toplantısı Albayrak başkanlığında yapıldı. Toplantıya şu kurumlar katıldı:





Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı Mehmet Ali Akben, Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Başkanı Muhiddin Gülal, Borsa İstanbul Genel Müdürü Tuncay Dinç ve Türkiye Bankalar Birliği Başkanı Hüseyin Aydın katıldı.





Şimdi soruyoruz: EĞER ‘Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi’ gerekli görürse Başkan Erdoğan TCMB adına faiz indirecek mi?





Bankalar Birliği adına bankalara kredileri yeniden yapılandırmak gibi direktifler verebilecek mi?





BDDK adına makroihtiyati kuralları değiştirebilecek mi?





Daha çok soru sorabiliriz. Ama bu madde zaten kontrolü Erdoğan’da olan ‘Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi’ yordamıyla ekonomiyi hiç bir kurum ve kuruluşa, hükümete, yargı ya da TBMM’ne danışmadan yönetme yetkisi veriyor. Başkanlık sistemine oy verirken bunu biliyor muydunuz?