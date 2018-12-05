Samanyolu Haber /Gündem / Kriz yok diyen Saray'a ekonomik OHAL yetkisi veriliyor /05 Aralık 2018 14:39

Kriz yok diyen Saray'a ekonomik OHAL yetkisi veriliyor

TBMM’ne sunulan yeni Torba Yasa’da çok tehlikeli bir madde göze çarptı. Olağanüstü durumlarda Cumhurbaşkanlığı makamına ekonomik OHAL yetkisi veriliyor. Bunun ne anlama geldiğini açıklamaya çalışacağız.

SHABER3.COM



Torba yasa teklifinin ‘Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi’ kurulmasını düzenleyen 22’inci maddesindeki ilgili bölümde şöyle deniyor: 

“Finansal sistemin bütününe sirayet edebilecek ölçüde olumsuz bir gelişmenin Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi tarafından tespiti halinde, üye kurum ve kuruluşların yetkileri dışında alınması gereken tedbirleri belirlemeye Cumhurbaşkanı yetkili olup ilgili bütün kurum ve kuruluşlar belirlenen ve tedbirleri derhal uygulamakla yetkili ve sorumludur.”

Peki, ‘Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi’ üyeleri hangi kurumlar?

Hazine ve Maliye Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Yeni Ekonomi Programı kapsamında, sürdürülebilir kalkınma ve finansal istikrarı sağlamak amacıyla, Finansal İstikrar Komitesi (FİK) yerine kurulacağı açıklanan FİKKO’nun ilk toplantısı Albayrak başkanlığında yapıldı. Toplantıya şu kurumlar katıldı:

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya,  Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı Mehmet Ali Akben, Sermaye  Piyasası Kurulu Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu  Başkanı Muhiddin Gülal, Borsa İstanbul Genel Müdürü Tuncay Dinç ve Türkiye  Bankalar Birliği Başkanı Hüseyin Aydın katıldı.

Şimdi soruyoruz:  EĞER  ‘Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi’  gerekli görürse  Başkan Erdoğan TCMB adına faiz indirecek mi?

Bankalar Birliği adına bankalara kredileri yeniden yapılandırmak gibi direktifler verebilecek mi?

BDDK adına makroihtiyati kuralları değiştirebilecek mi?

Daha çok soru sorabiliriz.  Ama bu madde zaten kontrolü Erdoğan’da olan ‘Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi’ yordamıyla ekonomiyi hiç bir kurum ve kuruluşa, hükümete, yargı ya da TBMM’ne danışmadan yönetme yetkisi veriyor. Başkanlık sistemine oy verirken bunu biliyor muydunuz?
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Kriz yok diyen Saray'a ekonomik OHAL yetkisi veriliyor Sonraki Haber >>

Nifak, şirkten ve küfürden daha tehlikelidir....

Nifak, şirkten ve küfürden daha tehlikelidir....

Kaza için yolu kapatan polis kaza kurbanı oldu

Kaza için yolu kapatan polis kaza kurbanı oldu

Timsah dolu havuza düştü

Timsah dolu havuza düştü

Terapi merkezine uçak düştü

Terapi merkezine uçak düştü

Askeriyede skandal görüntüler:

Askeriyede skandal görüntüler:

Böylesi görülmedi

Böylesi görülmedi

'Hiç sorma bu tip adamlara, babam mabam ama yapacak bir şey yok'

'Hiç sorma bu tip adamlara, babam mabam ama yapacak bir şey yok'

Gerçek Zenginlik

Gerçek Zenginlik

Emin Çapa: Kriz büyük-küçük demeden herkesi etkileyecek

Emin Çapa: Kriz büyük-küçük demeden herkesi etkileyecek

Korkunç görüntü: Futbolcunun boynu kırıldı!

Korkunç görüntü: Futbolcunun boynu kırıldı!
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
15:22:35