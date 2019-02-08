Samanyolu Haber /Gündem / Kriz onları da vurdu... İDO, borçlarını yapılandıracak /08 Şubat 2019 08:57

Kriz onları da vurdu... İDO, borçlarını yapılandıracak

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO), deniz araçları ve ekipmanları satın almak için aldığı 500 milyon dolarlık krediyi yapılandırmak istiyor.

SHABER3.COM



İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO), ağırlıklı olarak deniz araçlarının alımından kaynaklarının borçlarını yeniden yapılandırmak için kreditörlerle görüşmelere başladı.

Refinitiv servislerinden Loan Pricing Corporation'da (LPC) yer alan ve borç yapılandırma danışmanlarına dayandırılan haberde, şirket deniz araçları ve ekipman satın almak için 500 milyon dolara kadar borç aldı. Ancak gelirleri TL cinsinden olduğu için borçlarını geri ödemekte zorlandı.

Şirketin kreditörleri borç yeniden yapılandırma görüşmeleri için Lazard'ı yetkilendirdi. İDO, LPC'nin konu hakkındaki sorulara cevap vermedi.

İDO kredi yapılandırma görüşmeleri yaptığı bankaların tavsiyesi ve yabancı ortağı Souter'in talebi doğrultusunda tüm zarar eden hatlarını durdurma kararı aldığını Kasım ayında duyurmuş, ardından da, yetkili mercilerle görüşmeler devam ederken yolcuların mağdur edilmemesi için iç hat seferlerine devam edeceğini açıklamıştı.
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