Kriz öğrencileri fena vurdu : Son beş yılda 1.1 milyon öğrenci okulu bıraktı

Sözcü’den Erdoğan Süzer’in haberine göre bu bilgi Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) CHP İzmir Milletvekili Ednan Arslan’ın bilgi talebine karşılık olarak geldi.





Resmi rakamlar sayının yıldan yıla arttığını gösteriyor. 2013-2014 eğitim öğretim döneminde 135 bin öğrenci üniversiteden ayrılırken, bu sayı 2014-2015’te 161 bine, bir sonraki yıl 197 bine, 2016-2017 döneminde de 212 bine çıktı. Geçen yıl ise rakam bir önceki yıla göre ikiye katlanarak 408 bini geçti.







Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın verdiği bilgiler ise, 40 bin öğrencinin geçen sene devlet yurtlarında yer bulamadığını ortaya koydu.