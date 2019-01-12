Samanyolu Haber /Gündem / Kriz öğrencileri fena vurdu : Son beş yılda 1.1 milyon öğrenci okulu bıraktı /12 Ocak 2019 10:22

Kriz öğrencileri fena vurdu : Son beş yılda 1.1 milyon öğrenci okulu bıraktı

Artan geçim sıkıntısı ve hayat pahalılığı sebebiyle son beş yılda 1 milyon 115 bin 530 üniversite öğrencisi okulu bırakmak zorunda kaldı.

SHABER3.COM

Sözcü’den Erdoğan Süzer’in haberine göre bu bilgi Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) CHP İzmir Milletvekili Ednan Arslan’ın bilgi talebine karşılık olarak geldi.

Resmi rakamlar sayının yıldan yıla arttığını gösteriyor. 2013-2014 eğitim öğretim döneminde 135 bin öğrenci üniversiteden ayrılırken, bu sayı 2014-2015’te 161 bine, bir sonraki yıl 197 bine, 2016-2017 döneminde de 212 bine çıktı. Geçen yıl ise rakam bir önceki yıla göre ikiye katlanarak 408 bini geçti.

Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın verdiği bilgiler ise, 40 bin öğrencinin geçen sene devlet yurtlarında yer bulamadığını ortaya koydu.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Kriz öğrencileri fena vurdu : Son beş yılda 1.1 milyon... Sonraki Haber >>

İlginç soygun kameralara yansıdı!

İlginç soygun kameralara yansıdı!

Telefon kullanırken arabanın altında kaldı

Telefon kullanırken arabanın altında kaldı

Çöl ortasındaki rallide ilginç kaza

Çöl ortasındaki rallide ilginç kaza

Kızını montunun kapüşonundan çekerek sürükledi

Kızını montunun kapüşonundan çekerek sürükledi

Okyanus ortasında günlerdir yanıyor

Okyanus ortasında günlerdir yanıyor

Motoru bir türlü yakalayamadılar

Motoru bir türlü yakalayamadılar

Ülkeyi karıştıran görüntüler

Ülkeyi karıştıran görüntüler

Yemin törenine damga vurdu

Yemin törenine damga vurdu

Otoyolda feci kaza: 3 ölü, 3 yaralı

Otoyolda feci kaza: 3 ölü, 3 yaralı

Paraşütçü hortuma kapıldı

Paraşütçü hortuma kapıldı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
13:15:15