Samanyolu Haber /Ekonomi / Kriz mutfağa yansımaya başladı, Yumurta fiyatları uçtu /14 Aralık 2016 11:10

Kriz mutfağa yansımaya başladı, Yumurta fiyatları uçtu

Yumurta fiyatlarına son dönemde inanılmaz artışlar olmaya başladı. Üreticiler gerekçe olarak maliyetlerin artışı ve dolar kurundaki yükselişi gösteriyor. 30'lı küçük yumurta kolisi dün 12,95 liradan satıılıyor

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SON dönemlerde ortalama büyüklükte yumurtanın tane fiyatı toptan pazarda 23 kuruştan 33 kuruşa kadar çıktı.

Perakendede ise fiyat 55-65 kuruş arasında değişiyor. Vatandaş fiyatların hızla yükselmesinden şikayet ederken, üreticiler 2 yıldır zararına ürün sattıklarını, yükselişin kendilerini rahatlattığını ifade etti. Yaşanan artışın neden kaynaklandığını sorduğumuz üreticiler öncelikle, maliyetlerde yaşanan artışın fiyatlara yansıdığını, ayrıca Avrupa’dan gelen yumurta talebinin bir hayli yükseldiğini belirtti. 30’lu kolinin toptan satış fiyatları da 8 liradan 10.5 liraya kadar gelmiş oldu.  30’lu küçük yumurta kolilerinin perakende noktalarında satış fiyatları ise son haftalarda değişkenlik gösterdi. 18 Kasım’da koli fiyatı 7.45 lirayken, 10 Kasım’da 10.95 liraya yükseldi. 7 Aralık’ta 9.95 liraya düşerken, dün aynı yumurta kolisi 12.95 liradan satıldı. 

Özellikle 2 ay öncesine kadar dolar kurunu 2.7 lira seviyesinden olduğunu ancak son dönemlerde 3.5 lira seviyelerine geldiğini ifade eden Yumurta Üreticileri Merkez Birliği Başkanı Hasan Konya, “Bu artış bizim girdi maliyetlerimizi de arttırdı. Kullandığımız yemler, ilaçlar yurtdışından ithal ediliyor. Ürünler dövize endeksli. Bu yüzden yumurta fiyatlarından artış yaşandı” dedi. Avrupa’da yaşanan kuş gribinden dolayı Türkiye’de daha fazla ürün talep edildiğine dikkat çeken Konya, “Avrupa’nın 20 ülkesinde kuş gribi yaşanıyor. Bu yüzden ihtiyaçları arttı. Talep oluşunca ister istemez fiyatları da bu arttırdı” dedi.
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