Kriz lokantaları da vurdu.. Patlıcan menülerden çıktı





Alınan karar sonrası marketlerde biber ve patlıcanın satılması kısıtlanırken özellikle sebzeli yemeklerde lokantalar çeşidi azalttı. Birçok lokantada yemek çeşitleri azalırken lokanta sahipleri fiyatların artmasını sebep gösteriyor. Durumdan en çok etkilenen, pazarda kilosu 15 liraya çıkan patlıcan olurken, işletmeciler işlerinin azaldığını ve çeşitliliği özlediklerini belirtti.





Pazardaki fiyatların yüksekliğinden dert yanan işletmeci Ekrem Yalçın, kızartma yapılırken neredeyse sadece patates kızarttıklarını söyledi. Yalçın, “Patlıcan bugün 16 lira olmuş. Biber 15, domates 12 lira olmuş. Soğan ve patates almış başını gidiyor. Bu yüzden çok zorluklar çekiyoruz. Müşterimiz patlıcanlı yemek istiyor. Ama biz patlıcan alamadığımız için bu yemekleri yapamıyoruz. Şu anda ekonomiden dolayı zor durumdayız” ifadelerini kullandı.





‘PATLICAN YEMEĞİ ÇIKARTAMIYORUZ’





Aşçı İsa Ünver ise “Şu an patlıcan 14-15 lira seviyesinde. Biber de aynı şekilde. Şu an patlıcan yemeği çıkartamıyoruz. Yemeğin içinde patlıcan olduğu zaman da fiyat muhakkak artacak” dedi.

