Kriz lâfla aşılmaz icraat yapmak şart





Türkiye’de Dolar ve Euro kurunda uzun süredir yaşanan tırmanış devam ederken, muhalefet partileri doların 6, Euro’nun da 7 TL’yi geçmesiyle birlikte hükümete acil tedbirlerin hayata geçirilmesi çağrısı yaptı. Eski Merkez Bankası başkanlarından ve İyi Parti’de Meral Akşener’in kurmaylarından Durmuş Yılmaz ise döviz kurlarındaki yükselişin daha da sürebileceği uyarısı yaptı. Yılmaz, “Çünkü otorite, piyasalarla iletişimini yönetemiyor. Büyük bir iletişim hatası yapılıyor ve son beş yıla damga vuran bu hata şimdi daha açık şekilde gün yüzüne çıkıyor” dedi. DW’nin haberine göre piyasadan gelen sinyallerin iyi algılanmadığından, Merkez Bankası’nın uygulamalarının siyaseten desteklenmediğini belirten Yılmaz, “Şimdi ihtiyacımız olan büyüme değil, finansal istikrardır. Tamamen takvime bağlanmış, neyin nasıl yapılacağının şeffafça anlatılacağı program acilen açıklanmalı” uyarısı yaptı.





Yuvarlak laflarla geçiştirilemez





Yılmaz, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, “Kolay çözümleri zorlaştırmakta, basit işleri karmaşıklaştırmakta üzerimize yok. Enflasyonu kontrol altına alıp fiyat istikrarını sağlayabilseydik, dolar fiyatı çok değişmeyen ithal girdilerden dolayı doğal gaza % 9-% 49,50, elektriğe % 9-% 14 zam yapmak zorunda kalır mıydık?” ifadelerini kullandı. Yılmaz, “Bu kriz de yuvarlak laflarla geçiştirilmeye çalışılırsa, siyasî demeçlerin ötesine geçilmezse, makro ekonomik dengelerin düzene sokulması mümkün değil” dedi. İktidarın, krizi ancak piyasalarla ve toplumsal muhalefetle birlikte çözebileceğini söyleyen Yılmaz, toplumun genelinin desteğinin alınmadığı hiçbir ekonomik önlem paketinin çözüm üretmeyeceği mesajı verdi.





Demokrasiye dönülmeli





Ana muhalefet partisi CHP’nin ekonomi kurmaylarından Aykut Erdoğdu da ekonominin “kötü yönetildiğini” savundu. Türkiye’nin ekonomik tablosunu “Yüksek dış borç, cari açık, tahrip edici enflasyon, yoksulluğu arttıran işsizlik” sözleriyle resmeden Erdoğdu, “Yaşadığımız ciddi felaketin temel nedeni kontrolsüz, otoriter tek adam rejimidir” dedi. Erdoğdu, döviz kurundaki tarihi tırmanışı “Türk ekonomisi tek adam yönetimi altında güçsüz bırakıldı ve dış müdahalelere açık hale getirdi” sözleriyle değerlendirdi. Erdoğdu’ya göre “acilen parasal olmayan, ekonomiye tesir edecek önlemler” alınması gerekiyor. “Türkiye’ye akraba ve adam kayırma görüntüsü veren Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak derhal görevden alınmalı” diyen Erdoğdu, “Erdoğan, damadıyla birlikte ülkeyi yönetmekten vazgeçmeli ve demokrasiye dönmeli” çağrısı yaptı.