Samanyolu Haber /Gündem / Kriz İstanbul ulaşımını vurdu... İDO, İstanbul iç hat seferlerini durduruyor /14 Kasım 2018 10:47

Kriz İstanbul ulaşımını vurdu... İDO, İstanbul iç hat seferlerini durduruyor

İDO'nun Bostancı-Bakırköy, Bostancı-Kabataş/Beşiktaş ve Adalar'dan oluşan iç hat seferleri 1 Aralık tarihinden itibaren yapılmayacak.

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2011 yılında yapılan özelleştirme ihalesi ile 861 milyon dolarlık bedelle Tepe-Akfen-Souter-Sera ortak girişim grubu tarafından alınan İstanbul Deniz Otobüsleri A.Ş. (İDO), 1 Aralık 2018 tarihinden itibaren iç hat seferlerini durduruyor.


Habertürk'ün şirket kaynaklarından aktardığına göre, İDO'nun Bostancı-Bakırköy, Bostancı-Kabataş/Beşiktaş ve Adalar'dan oluşan iç hat seferleri 1 Aralık tarihinden itibaren artık yapılmayacak.
Son dönemde döviz kurundaki yükselişe karşın, iç hatlardaki fiyat artış taleplerinin uygun görülmemesi, Osmangazi Köprüsü geçiş fiyatlarının düşürülmesinin İDO tarafından öngörülememesi nedeniyle tasarruf tedbirleri kapsamında sirket tarafından zarar eden tüm hatların geçici olarak kapatılmasına karar verildi.

İDO'nun geçen hafta yapılan yönetim kurulu toplantısında İskoçya merkezli yabancı ortak Souter'in talebi doğrultusunda alınan karar ile şirket, iç hat seferlerini durdurup daha çok dış hatlara odaklanacak.
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