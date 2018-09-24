Samanyolu Haber /Gündem / Kriz göstergesi İmalat sanayi kapasite 2,5 yılın en düşük seviyesinde /24 Eylül 2018 19:00

Kriz göstergesi İmalat sanayi kapasite 2,5 yılın en düşük seviyesinde

Türkiye’de her ne kadar Cumhurbaşkanı Erdoğan kabul etmese de yaşanan ekonomik kriz giderek derinleşiyor. Kriz, sektörleri de olumsuz etkiliyor. Eylül ayında imalat sanayi kapasite kullanım oranı 2,5 yılın en düşük seviyesine indi.

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre Eylül ayında imalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı, bir önceki aya göre 1,6 puan azalarak yüzde 76,2 seviyesinde gerçekleşti. Geçen yılın aynı ayının ise 2.8 puan altında gerçekleşti. Bu oran 2,5 yılın en düşük seviyesine işaret ediyor.

BBC Türkçe’de yer alan habere göre, imalat sanayi genelinde mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı bir önceki aya göre 1,8 puan azalarak yüzde 75,8 seviyesinde gerçekleşti.

İmalat Sanayi Kapasite Kullanım Oranı, imalat sanayi sektöründe faaliyet gösteren işyerlerinin TCMB “İktisadi Yönelim Anketi”ne verdikleri yanıtlara dayalı olarak hesaplanmakta ve Resmi İstatistik Programı (RİP) kapsamında yayımlanmaktadır.
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