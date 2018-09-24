Kriz göstergesi İmalat sanayi kapasite 2,5 yılın en düşük seviyesinde













Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre Eylül ayında imalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı, bir önceki aya göre 1,6 puan azalarak yüzde 76,2 seviyesinde gerçekleşti. Geçen yılın aynı ayının ise 2.8 puan altında gerçekleşti. Bu oran 2,5 yılın en düşük seviyesine işaret ediyor.





BBC Türkçe’de yer alan habere göre, imalat sanayi genelinde mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı bir önceki aya göre 1,8 puan azalarak yüzde 75,8 seviyesinde gerçekleşti.





İmalat Sanayi Kapasite Kullanım Oranı, imalat sanayi sektöründe faaliyet gösteren işyerlerinin TCMB “İktisadi Yönelim Anketi”ne verdikleri yanıtlara dayalı olarak hesaplanmakta ve Resmi İstatistik Programı (RİP) kapsamında yayımlanmaktadır.