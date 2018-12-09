Kriz, eğitimi de vurdu : Özel okullar için tehlike çanları

Ekonomik krizin etkileri eğitime de yansımaya başladı. Son yıllarda oldukça artış gösteren özel okullardan bazıları konkordato ilan ederken, bazıları da iflas eşiğine gelmiş durumda.







Özel Halkalı Bil Koleji’ni işleten Ceren Eğitim Kurumları Ltd. Şti, konkordato ilan etmesinin ardından bir konkordato talebi de geçen günlerde Mektebim Okulları’ndan geldi. Mektebim Okulları’nın Keçiören Şubesi bir gece ansızın kapatıldı. Veliler ve öğrencilere ise hiçbir açıklama yapılmadı. Son olarak perşembe günü ise İzmir’de 29 Ekim Koleji’nde öğretmenler maaş alamadıkları için derse girmedi.





TEMEL SEBEP EKONOMİK KRİZ

Özel eğitim kurumlarının bu durumu öğrenciler ve velileri telaşlandırırken iflas eden okullardaki öğrencilerin hangi okullara geçiş yapabileceği ise muamma.





BirGün’e konuşan Türkiye Özel Okullar Derneği Başkanı Nurullah Dal, problemin en temel sebebinin ekonomik kriz olduğunun altını çizdi. Arz ve talep dengesinin bulunmadığını kaydeden Dal, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bununla ilgili önlemi alması gereken kurum Bakanlık. Çalışma yapması lazım, okul açılışlarını teminatlı yapması lazım, garanti altına alması lazım. Binayı borçla dolduruyorsunuz. Sonra ne oluyor? Beklentiniz 500 kişi, siz 100 kişi 70 kişi alıyorsunuz. Daha sonra bir yerde patlıyorsunuz. Ekonomik hesap hatası tamamen. En son da ekonomik kriz oldu. Bugün faizler bu kadar yükselmeseydi, özel okullar en azından birkaç sene daha dayanabilirdi.”





Geçen sene Antalya’da bulunan Özel Bilge Adam Koleji’nin iflasına da değinen Dal, “Geçen sene Antalya’da bir olay oldu. Okula hacze geldiler. Sınıfları, sıraları öğrencilerin gözü önünde götürdüler. Bu çok ayıp ve sıkıntılı bir durum. 700 öğrenci vardı o okulda. Ama okul bin 500 kişilik mesela. Eğitimde kademeli yürümek gerekiyor. Nereden gelecek öğrenciler? Hazır bir okuldan öğrenci transferi yapmıyorsunuz ki. Her yerden almaya çalışıyorsunuz. Bakın birkaç ay içerisinde on tane yirmi tane okulun battığını duyacağız” dedi.





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4 yılda yüzde 43 artış





MEB’in verilerine göre; 2017-2018 eğitim öğretim yılında özel okullara devam eden öğrenci sayısı, yüzde 13´lük artışla 1 milyon 300 bine ulaştı. Özel okula giden öğrenci sayısı geçen dönem 1 milyon 150 bin iken, 2017-2018 eğitim öğretim yılında yüzde 13´lük artışla 1 milyon 300 bine ulaştı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un açıklamasına göre ise, 4 yıl önce 6 bin 710 olan özel okul sayısı, 2017-2018 eğitim öğretim döneminde 11 bin 694’e çıktı.





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Teşvik kalkacak

Bakan Selçuk, özel okullara ilgiyi artıran teşviklerin kaldırılacağını belirtmişti. Selçuk’un TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda özel eğitim teşvikini kaldıracaklarını söylemesi, özel okullardaki öğrenci sayılarında düşüş yaşanabileceği olasılığını akıllara getirdi. Selçuk, “Önümüzdeki süreçte özel öğretime teşvik uygulamasını kademeli olarak azaltarak kaldıracağız” demişti.