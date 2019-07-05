Samanyolu Haber /Gündem / Kriz büyüyor /05 Temmuz 2019 20:36

Kriz büyüyor

23 Haziran seçimlerinin ardından yeni parti ve kabine değişikliği konuları gündemdeki yerini korurken Günboyu gazetesi yazarı Balamir Göktuğ, flaş bir iddia ortaya attı.

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Yerel seçimlerde AKP'nin en çok önem verdiği belediyelerden biri olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin kaybedilmesinin ardından kabine değişikliği ve yeni parti iddiaları gündeme oturdu. 

AKP'nin İstanbul'u kaybetmesi, parti içerisinde gerginlik politikası yürüten Süleyman Soylu'nun hedef haline gelmesine sebep oldu diyen Günboyu gazetesi yazarı Balamir Göktuğ, "Süleyman Soylu, kabinedeki yerini sağlama almak maksadıyla Erdoğan'a tehdit mesajı mı gönderiyor?.. Veya gerçekten, yeni bir parti kurup o da Erdoğan'ın karşısında dikilenler arasına mı katılmak istiyor?.. Ankara kulisleri çok hareketli" diye yazdı.

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