Samanyolu Haber /Gündem / Kriz bir inşaat devini daha vurdu... Projeler durdu 900 işçi işsiz kaldı /23 Eylül 2018 17:25

Kriz bir inşaat devini daha vurdu... Projeler durdu 900 işçi işsiz kaldı

Nuhoğlu İnşaat, İzmir Karabağlar’daki Yenitepe Projesi’ni ekonomik kriz gerekçesiyle durdurdu, 900 işçisini işten çıkardı

SHABER3.COM

Nuhoğlu İnşaat , İzmir ’in Karabağlar ilçesinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı eliyle yürüttüğü Yenitepe Kentsel Dönüşüm Projesi’ni ekonomik kriz ve inşaat maliyetlerinin artması gerekçesiyle durdurdu.

Sendika.org'da yayımlanan habere göre şirket, inşaatın durdurulmasının ardından 900 işçiyi işten çıkardı.

İşten çıkarılan işçilerin büyük çoğunluğunun en az 3-4 bin lira arasında ücret ve tazminatının ödenmediği, bazılarının ise 5-6 yıllık tazminat alacağının olduğu belirtildi.

İki çocuk ve bir işçiye mezar olmuştu
Karabağlar halkının ve meslek odalarının itirazlarına karşın Çevre ve Şehircilik Bakanlığı desteğiyle başlatılan ve hızla sonuçlanması için 7 gün 24 saat çalışma izni alan proje, ilk günlerinden itibaren işçilerin haklarının gasp edilmesi ve yaşanan ölümlerle gündeme gelmişti.

Şantiye yakınlarındaki evlerde oturan 7 yaşındaki Yusuf Tencirlioğlu ile 5 yaşındaki kardeşi Ali Tencirlioğlu, 15 Ocak 2018 günü üstü açık bırakılan su dolu çukura düşerek ve boğularak yaşamını yitirmişti. 

19 Temmuz 2018’de ise 61 yaşındaki Mehmet Çelik, iş güvenliği önlemlerinin alınmaması sonucu başına beton parçasının düşmesiyle hayatını kaybetmişti.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Kriz bir inşaat devini daha vurdu... Projeler durdu 900... Sonraki Haber >>

Sele kapılan kamyonun zor anları

Sele kapılan kamyonun zor anları

Kriz var mı? Yok mu? Vatadaş cevap verdi

Kriz var mı? Yok mu? Vatadaş cevap verdi

Kılıçdaroğlu'dan Erdoğan'a 9 soru

Kılıçdaroğlu'dan Erdoğan'a 9 soru

Enes Kanter yaşanan ağır insan hakları ihlallerini anlattı

Enes Kanter yaşanan ağır insan hakları ihlallerini anlattı

Siz yeniden bıraktığınız yerden koşmaya devam edeceksiniz...

Siz yeniden bıraktığınız yerden koşmaya devam edeceksiniz...

İran'da askeri geçit törenine terör saldırısı

İran'da askeri geçit törenine terör saldırısı

Sanatçı Aydın: Vicdanlarınız mı kurudu. Beni uyutmuyor bu bebekler

Sanatçı Aydın: Vicdanlarınız mı kurudu. Beni uyutmuyor bu bebekler

Deve kuşlarını kahkahalarla ezen kişi yakalandı

Deve kuşlarını kahkahalarla ezen kişi yakalandı

Vatandaş: Pahalı alamıyoruz... Satıcı: Pahalı satamıyoruz

Vatandaş: Pahalı alamıyoruz... Satıcı: Pahalı satamıyoruz

Suudi Arabistan televizyonlarında bir ilk!

Suudi Arabistan televizyonlarında bir ilk!
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
21:00:39