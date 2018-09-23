Kriz bir inşaat devini daha vurdu... Projeler durdu 900 işçi işsiz kaldı

Nuhoğlu İnşaat , İzmir ’in Karabağlar ilçesinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı eliyle yürüttüğü Yenitepe Kentsel Dönüşüm Projesi’ni ekonomik kriz ve inşaat maliyetlerinin artması gerekçesiyle durdurdu.





Sendika.org'da yayımlanan habere göre şirket, inşaatın durdurulmasının ardından 900 işçiyi işten çıkardı.





İşten çıkarılan işçilerin büyük çoğunluğunun en az 3-4 bin lira arasında ücret ve tazminatının ödenmediği, bazılarının ise 5-6 yıllık tazminat alacağının olduğu belirtildi.





İki çocuk ve bir işçiye mezar olmuştu

Karabağlar halkının ve meslek odalarının itirazlarına karşın Çevre ve Şehircilik Bakanlığı desteğiyle başlatılan ve hızla sonuçlanması için 7 gün 24 saat çalışma izni alan proje, ilk günlerinden itibaren işçilerin haklarının gasp edilmesi ve yaşanan ölümlerle gündeme gelmişti.





Şantiye yakınlarındaki evlerde oturan 7 yaşındaki Yusuf Tencirlioğlu ile 5 yaşındaki kardeşi Ali Tencirlioğlu, 15 Ocak 2018 günü üstü açık bırakılan su dolu çukura düşerek ve boğularak yaşamını yitirmişti.





19 Temmuz 2018’de ise 61 yaşındaki Mehmet Çelik, iş güvenliği önlemlerinin alınmaması sonucu başına beton parçasının düşmesiyle hayatını kaybetmişti.