Kriz, beyaz eti vurdu... Üreticilerden 1 Şubat kararı

Kanatlı hayvan üreticilerinin yüzde 52’yi aşan girdi maliyetleri, üretimi durma noktasına getirdi. Kümeslere 1 Şubat’tan itibaren civciv koymayacaklarını belirten Yenişehir ve İznik Kanatlı Hayvan Yetiştiricileri Birliği Başkanı Hasan Basri Lapacı, “Birlik olarak 2 milyon kapasiteli kümeslere sahibiz. Bu, Türkiye genelinde 20 milyon civciv demek. Elektrik, kömür ve akaryakıta gelen yüksek zamlar ile işçi maliyetine gelen yüzde 16’lik zamdan sonra tamamen çaresiz kaldık. Masraflarımızı ödeyemez hale geldik. İzmir, Manisa, Balıkesir ve Muğla başta olmak üzere bu şartlar altında 1 Şubat 2018 tarihinden itibaren çiftliklerimize civciv koymama kararı aldık” dedi. Halihazırda sektörde bulunan 100 üreticiden 90’ının borç batağında olduğuna da dikkat çeken Lapacı, “Banka borçları ödenemez hale geldi. Bizi buna iten sebep budur” diye konuştu.







870 firma üretimi durdurmuştu





Öte yandan, 2018 Kasım’da Cumhuriyet’e konuşan Türkiye Kanatlı Hayvan Eti Üreticileri Merkez Birliği (TÜKEBİR) 2. Başkanı Osman Bayraklı, Sakarya-Kocaeli Bölgesi’ndeki 1465 üretici firmanın 470’inin; Ege Bölgesi’ndeki 3 bin firmanın da 400’ünün artan maliyetlere dayanamayıp üretimini sonlandırdığını söylemişti. Samsun Kavak Kanatlı Üreticileri Birliği İsmail Cengiz Belli ise, Cumhuriyet’e yaptığı açıklamada, yalnızca Karadeniz Bölgesi’ndeki üreticilerin toplam 5-6 milyon liralık alacağı biriktiğini aktarmıştı.