Samanyolu Haber /Gündem / Kriz Akbank'ı vurdu... Şube kapatmaya başladı /28 Temmuz 2019 13:26

Kriz Akbank'ı vurdu... Şube kapatmaya başladı

Akbank 4 şube kapattı. 349 personel çıkartmasına rağmen Akbank'ın karı yüzde 18.75 düştü.

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AKBANK 2019 ilk yarı mali verileri kapsayan Finansal Raporu’nu KAP’a bildirdi.

2018 ilk yarısında 3,3 milyar TL kar eden banka 2019 ilk yarısını 2,6 milyar TL kar ile kapatarak şok kar düşüşü yaşadı. 2018 ilk yarısına göre karda düşme % -18,75 olarak gerçekleşti.

Banka Toplam Aktif Büyüklüğünü 6 ayda sadece % 5,2 büyüterek 2018 sonunda 327,6 milyar TL, Aktif büyüklüğünü 344,7 milyar TL’ye çıkarabildi.
 
Nakit Kredilerde de sadece %5,5 büyüyebilen banka 2018 sonunda 186,3 milyar TL olan kredilerini 196,7 milyar TL’ye çıkarabildi.

Buna Karşılık Beklenen Zarar Karşılıkları büyük bir artış ile % 27,6 artarak 7,9 milyar TL’den 10,1 milyar TL’ye yükseldi.

2018 yıl sonunu 780 şube ile kapatan banka, 2019 ilk 6 ayında 4 şube kapattığı, 13.367 olan personel sayısını da 349 azaltarak 13,018 çalışana düştüğü görülüyor.

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