Kritik zamanda iktidara kritik destek: Çin Merkez Bankası tam bir milyar dolar aktardı

Çin Merkez Bankası, haziran ayında Türkiye’ye 1 milyar dolar değerinde fon aktardı. Pekin'in şu ana kadarki en büyük 'destek paketi' olarak değerlendirilen meblağ, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin tekrar edilen kritik 23 Haziran seçimleri sırasında Türkiye'nin kasasına girdi.







Çin Merkez Bankası’nın, haziran ayında Türkiye’ye 1 milyar dolar fon transferi yaptığı ortaya çıktı. Söz konusu transferin, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın 23 Haziran seçimleri için en önemli destek paketi olduğu öne sürülüyor.





Bloomberg’in haberine göre, adının açıklanmasını istemeyen bir yetkili, söz konusu nakit akışının, Türkiye ile Çin arasında 2012’de imzalanan lira-yuan swap anlaşmasından bu yana ilk kez, Türkiye’nin aldığı en önemli miktar olduğunu söyledi.





Bloomberg, söz konusu nakit akışının, 23 Haziran İstanbul seçimleri sırasında, uluslararası yatırımcıların, ülkenin siyasi ve mali istikrarının aşındığına ilişkin düşüncelerinin yoğunlaştığı bir anda, Türkiye’nin yabancı kaynak rezervlerini arttırdığına işaret etti.





Bloomberg’in görüş aldığı ABD’deki Alman Marshall Fonu’nun Başkanı Özgür Ünlühisarcıklı, söz konusu nakit akışının, Erdoğan’ın, Türkiye’nin uluslararası ilişkilerini, Rusya ve Çin gibi yeni ortaklıklarla yeniden düzenleme çabalarının başarısı olduğunu belirterek, ancak bunun Türkiye’nin Batılı müttefikleriyle geleneksel bağlarını etkileyecek boyutta olmadığını söyledi.





Ancak Ünlühisarcıklı, “Bu tip kısa dönemli finans kaynaklarının, Türkiye’nin uzun dönemli ihtiyaçlarını karşılayamayabileceğini” de belirtti.





Bundan yedi yıl önce, swap anlaşması imzalayan Ankara ile Pekin, her üç yılda bir bu anlaşmayı yeniliyor.





Dönemin Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile dönemin Çin Devlet Başkan Yardımcısı Xi Jinping 'in 2012'deki görüşmesi sırasında Türkiye Merkez Bankası (TCMB) ile Çin Merkez Bankası (PBC) arasında, Para Takas (Swap) Anlaşması imzalanmıştı.