Samanyolu Haber /Gündem / Kritik karar için gözler YSK'da /06 Mayıs 2019 09:03

Kritik karar için gözler YSK'da

Yüksek Seçim Kurulu, AKP’nin İstanbul Büyükşehir ve Büyükçekmece, MHP’nin ise İstanbul geneli ile Maltepe ilçelerinde seçimlerin yenilenmesine ilişkin başvurularını karara bağlayacak.

SHABER3.COM

Yüksek Seçim Kurulu'nun olağanüstü itiraz sürecinde kararını bu hafta vermesi bekleniyor.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu’na mazbatasını veren YSK, AKP’nin İstanbul Büyükşehir ve Büyükçekmece, MHP’nin ise İstanbul geneli ile Maltepe ilçelerinde seçimlerin yenilenmesine ilişkin başvurularını karara bağlayacak.

YSK verdiği ara karar çerçevesinde ilçe seçim kurullarınca toplam 46 bin 447 seçmenin durumu araştırıldı. YSK’nın ara kararı doğrultusunda, İstanbul'daki 39 ilçe seçim kurulu, YSK'nın araştırmasını istediği konuları araştırarak, sonuçlara ilişkin raporlarını YSK'ya ulaştırdı.

Dünya gazetesinden Canan Sakarya'nın haberine göre, AKP’nin olağanüstü itiraz dilekçesinde oy sayım ve döküm cetvellerinin mühürsüz olduğu, oy kaydırmaları yapıldığı, kayıp oy pusulalarının bulunduğu, kısıtlı seçmenlerin oy kullandığı, sandık kurullarının oluşumunda usulsüzlük yapıldığını iddia etti.

Yüksek Seçim Kurulu, İstanbul seçiminin iptaline karar verirse 2 Haziran Pazar günü yenilenecek. YSK’dan iptal kararı çıkmazsa zaten mazbatasını almış olan İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye  Başkanlığı görevini sürdürmeye devam edecek. 

BİNALİ YILDIRIM YENİDEN ADAY OLACAK MI?

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin iptal edilmesi halinde Binali Yıldırım’ın yeniden aday olup olmayacağı da merak ediliyor. AKP Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz geçtiğimiz hafta yaptığı basın toplantısında  bu konudaki soruyu yanıtlarken, "Adaylar, aynı adaylar, aynı seçmen olacak. Sandık başkanlarının aynı olacağını düşünemeyiz. Çünkü orada tam bir kanunsuzluk var" yanıtını verdi.
Yavuz,  istifa ve ölüm olmadığı sürece aynı adaylarla seçime gidileceğini söyledi.

CHP SEÇİMİ BOYKOT MU EDECEK?

YSK’nın İstanbul seçimlerine ilişkin kararı beklenirken, seçimlerin iptal edilmesi durumunda CHP’nin nasıl bir tavır alacağı da merakla bekleniyor. Bir haftadır kulislerde, CHP’nin seçimlere katılmayarak, boykot edebileceği  konuşuluyor. Ancak,  seçimlerin boykot edilmesi konusunda CHP’de bir fikir birliği bulunmadığı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun bu konuda sessizliğini koruduğunu dile getiriliyor. 
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