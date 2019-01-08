Samanyolu Haber /Gündem / Kritik isim Ankara'dan ayrıldı /08 Ocak 2019 15:42

Kritik isim Ankara'dan ayrıldı

Ankara'ya gelen John Bolton Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın ile görüştükten sonra Ankara'dan ayrıldı.

SHABER3.COM

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton,  Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşemeyince Türkiye'den ayrıldı.Türk yetkililerle görüşmek üzere dün gece saatlerinde Ankara'ya gelen Bolton ve beraberindekileri taşıyan özel uçak, saat 13.45'te Esenboğa Havalimanı'ndan hareket etti.Bolton'a ziyareti sırasında, ABD Genelkurmay Başkanı Joseph Dunford ve Brett McGurk'ün yerine Küresel Koalisyon Özel Temsilcisi olarak atanan James Jeffrey de eşlik etti.Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bugün sabah saatlerinden bir araya geldi. İkili arasındaki görüşme 2 saat 10 dakika sürdü.Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton, Ankara'dan önce İsrail'i ziyaret etmiş ve Başbakan Binyamin Netanyahu ile görüşmüştü.Dunford ile Jeffrey'nin bir süre daha Ankara'da kalarak görüşmelere devam etmeleri bekleniyor.“

BOLTON’UN MUHATTABI KALIN’DIR

 “Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump'ın temaslar için Ankara'da bulunan danışmanı Bolton'la görüşmeyi reddettiği haberlerine yönelik açıklama yaptı.AKP grup toplantısı sonrası gazetecilere konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bolton'ın muhatabı İbrahim Kalın'dır. Gerekli olsa görüşecektik ama gerekli olmadı, bir tepki olarak değerlendirmemek gerekir" dedi. 

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