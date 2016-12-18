Samanyolu Haber /Gündem / Kritik cinayetlerin tetikçisi cezaevinde öldü /18 Aralık 2016 11:41

Kritik cinayetlerin tetikçisi cezaevinde öldü

Fransa’nın başkenti Paris’te PKK bağlantılı 3 kadını öldürdüğü iddia edilen Ömer Güney, duruşmasına 36 gün kala öldü.

SHABER3.COM

Fransa’nın başkenti Paris’te PKK bağlantılı 3 kadını öldürdüğü iddia edilen Ömer Güney, duruşmasına 36 gün kala öldü. Daha önce beyninde tümör olduğu saptanan Güney’in ölümünün ardından, öldürülen PKK’lıların aileleri ortak bir açıklama yaparak, "Neden bugüne kadar ifadesi alınmadı?" sorusunu yöneltti.

FRANSA’nın başkenti Paris’te, 9 Ocak 2013’te Kürt Enformasyon Merkezi’nde PKK bağlantılı Sakine Cansız, Fidan Doğan ve Leyla Şaylemez’i öldürme suçuyla tutuklu bulunan tek sanık olan Ömer Güney (34) öldü. 5 Aralık tarihindeki duruşması ertelenen ve davasının görülmesine 36 gün kala ölen Güney’in uzun süredir ciddi sağlık sorunları yaşadığı biliniyordu. 


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