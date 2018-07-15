Kriter değişti, kafalar karıştı

Türkiye yeni yönetim sistemine geçti. Yeni sistemin kurulması için birçok Kanun Hükmünde Kararname (KHK) yayımlandı. Bazı KHK’lar tartışmaların odağına girerken, yeni düzenlemeyle daha önce Bakanlar Kurulu’nda olan birçok yetki Cumhurbaşkanı’na geçmişti. 9 Temmuz 2018’de Resmi Gazete’nin 3. mükerrer sayısında yayımlanan 703 sayılı KHK’de, kaymakam ataması değiştirildi. Değişikliğin ardından başvuru yapanların kriterlerinin yeni kaymakam düzenlemesine uymaması yeni bir tartışmayı beraberinde getirdi.





ADAYLARIN KAFASI KARIŞTI

Kaymakam düzenlemesi değişti. Düzenlemede, kaymakam olmak için 5 yıl kamu veya özel sektörde çalışma şartı getirildi. Düzenlemenin yayımlanmasının ardından İçişleri Bakanlığı tarafından yapılmakta olan 100 kaymakam adayı alımı başvuruları da geçtiğimiz günlerde sona erdi. Binlerce yeni mezun olan öğrenci ve adaylar 180 TL yatırarak kaymakamlık sınavına başvururken, şimdi de şartları uymayan adayların kafası karıştı.





ADAYLAR AÇIKLAMA BEKLİYORLAR

İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı 2 Eylül 2018 tarihinde Ankara’da yapılması planlanırken, sınava başvuran kaymakam adayları durumlarındaki belirsizlikten dolayı Cumhurbaşkanlığı ve İçişleri Bakanlığı’ndan açıklama bekliyor.





BÖLÜM ŞARTI KALDIRILDI

Son yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’ne göre, kaymakam olmak için artık üniversitelerin siyasal bilgiler, hukuk, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakültelerinden mezun olma şartı kaldırıldı. Yeni düzenlemede, kaymakam olmak için üniversite mezunu olmak ve 5 yıl özel sektör ya da kamu kurumunda çalışma şartı getirildi.