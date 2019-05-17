Samanyolu Haber /Teknoloji / Kripto paradan sonra borsa da geldi /17 Mayıs 2019 13:02

Kripto paradan sonra borsa da geldi

Kripto paralardan Ethereum tabanını kullanan "SprinkleXchange" isimli borsada (platform) ilk şirket haziranda işlem görmeye başlayacak.

SHABER3.COM

Blockchain tabanlı Borsa SprinkleXchange, platform üzerinde işleme açılacak ilk şirket için hazırlanıyor.

Sprinkle Group SA CEO'su Alexander Wallin, mahsup ve netleştirme için Ethereum blockchainini kullanan platformun haziran ayında işlem görmeye başlayacak ilk şirket için hazırlandığını belirtti. 

Şirket, SprinkleXchange'in gelecek üç-dört yıllık sürede 1.000 civarı şirkete ev sahipliği yapmasını bekliyor.

VHS'DEN İNTERNET ÜZERİNDEN YAYINA GEÇMEK GİBİ...

Wallin, telefon ile gerçekleştirilen mülakatta, “Bu konuda ilk olma lüksüne sahibiz, ancak bunun kalabalık bir piyasa olacağının farkındayız. Bu VHS'den internet üzerinden yayına geçmek gibi. Netflix bunu iyi bir şekilde yaptı ve ilkti, ancak şimdi internet üzerinden yayın yapan birçok site var.” dedi.

Piyasa değeri 20 milyon dolardan 200 milyon dolara kadar olan şirketleri hedefleyen platform, Wallin'e göre, gayrimenkulden ormancılık ve biyoteknolojiye kadar her çeşit sektörden ilgi görüyor. 

Küresel yatırımcı tabanına sahip şirketler arayan borsa, yeni teknoloji hakkında bilgi sahibi olan yatırımcı gruplarını hedefliyor.
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