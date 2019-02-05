Kripto para borsasındaki 140 milyon dolar kayıp









Kripto para borsası Quadriga, konkordato başvurusu yapmış ve 137 milyon dolar değerindeki kripto paranın kayıp olduğunu duyurmuştu.





Borsanın kurucusu Gerald Cotten'ın geçen Aralık'taki ölümünün ardından borsa, kripto para rezervlerini bulamıyordu.





30 yaşındaki Cotten, fonların ve kripto paranın yönetimindeki tek yetkili ve sorumlu isimdi.





Nova Scotia eyaletindeki Yüksek Mahkemeye yapılan başvuruda, Cotten'ın eşi Jennifer Robertson "Şirketin tüm işleri eşimin diz üstü bilgisayarındaydı ve bilgisayarın şifresini bilmiyorum. Tekrar tekrar aramama rağmen, şifreyi hiçbir yerde yazılı halde bulamadım" dedi.



