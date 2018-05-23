Samanyolu Haber /Ekonomi / Kripto para birimi Bitcoin de eriyor /23 Mayıs 2018 12:45

Kripto para birimi Bitcoin de eriyor

Kripto para birimi Bitcoin son zamanların en düşük seviyelerine geriledi.

SHABER3.COM

 Ve sekiz bin doların altına girdi.Kripto para birimleri piyasalarında çeşitli açıklama ve duyuruların ardından dalgalı seyir devam ederken, son 24 saatte en yüksek hacimli ilk 100 kripto para birimi arasından 94’ü düşerken, piyasa belirleyicisi Bitcoin sekiz bin doların altına indi.Toplam 10,913 adet piyasada işlem gören 1,615 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasanın belirleyicisi Bitcoin son 24 saatte yüzde 4.75’lik bir düşüşle yedi bin 942 dolara düştü. Bitcoin 145 milyar 406 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 38.3’ünü oluşturdu.En yüksek hacimli ilk 10 kripto para birimi son 24 saatte tümü düşerken, en yüksek hacimli ilk 100 kripto para biriminin gerileyen 94’ü arasından en çok yüzde 13.76’lık bir düşüşle Bitcoin Private gerilerken, ZenCash yüzde 36.99 değer kazandı.Piyasadaki genel dalgalanmaların etkisiyle piyasa hacmi düne göre 20 milyar dolar gerileyerek 353 milyar 746 milyon dolar olarak gerçekleşirken, piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi 16 milyar 712 milyon dolar olarak hesaplandı.En yüksek hacimli ilk 10 kripto para birimindeki değişiklikler;
- Bitcoin yüzde 4.75
- Ethereum yüzde 7.24
- Ripple yüzde 5.40
- Bitcoin Cash yüzde 8.23
- EOS yüzde 7.46
- Litecoin yüzde 5.22
- Cardano yüzde 9.49
- Stellar yüzde 6.90
- TRON yüzde 5.96
- IOTA yüzde 5.87 düştü.  

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