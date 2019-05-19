Samanyolu Haber /Dünya / Kremlin’den kritik ABD açıklaması /19 Mayıs 2019 15:18

Kremlin’den kritik ABD açıklaması

Geçen hafta ABD DIşişleri Bakanı Pompeo ile Rusya Devlet Başkanı Putin arasında geçen görüşme sonrasında Rusya'dan kritik bir açıklama geldi. Kremlin, bu görüşme sonrasında olası Putin-Trump zirvesinin detaylarını verdi.

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Trump’ın ABD Başkanı olarak görev almasından sonra bir “Soğuk Savaş” dönemine giren ABD ile Rusya arasında geçen hafta kritik bir görüşme yaşanmıştı… ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Rusya’yı ziyaret etmiş ve temaslarda bulunmuştu. Bu görüşmeler sonrasında iki taraf da net bir açıklama yapmazken bugün Kremlin tarafından yapılan açıklama iki ülke arasında yumuşama sinyali verdi.

Interfax haber ajansının Kremlin’e dayandırdığı haberde Putin ile Trump arasında bir görüşme gerçekleşebileceği belirtildi. Kremlin Sözcüsü Dimitry Peskov, “Trump’ın böyle bir görüşme yapma düşüncesi olduğunu biliyoruz fakat maalesef Pompeo, Osaka’da düzenlenecek G20 zirvesinde iki ismin bir araya gelmesiyle ilgili olarak net bir teklifle gelmedi” dedi.
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