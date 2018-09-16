Samanyolu Haber /Ekonomi / Kredi kartı faiz oranları artırıldı /16 Eylül 2018 10:56

Kredi kartı faiz oranları artırıldı

Kredi kartı işlemlerinde uygulanacak azami faiz oranlarında Merkez Bankası tarafından değişiklik yapıldı.

SHABER3.COM

Buna göre, Türk Lirası cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranı 2.25, aylık azami gecikme faiz oranı da yüzde 2.75'e çekildi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB)  bugün yayınladığı basın duyurusunda kısa vadeli kredi gereksinimi olan kişilere kredi kartı yerine tüketici kredisi kullanma yolunda tavsiye yapıldı.

Merkez Bankası'nın açıklaması şöyle:
"1 Ekim 2018 tarihinden geçerli olmak üzere, Türk lirası cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranı yüzde 2.25, aylık azami gecikme faiz oranı yüzde 2.75, yabancı para cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranı yüzde 1.80, aylık azami gecikme faiz oranı yüzde 2.30 olarak belirlenmiştir.

Bankalar, diğer ülkelerde olduğu gibi, kredi kartı faiz oranlarını bireysel kredi faizlerine göre daha yüksek belirlemektedir. Bu nedenle, kısa vadeli kredi gereksinimi olan kredi kartı sahiplerinin bu gereksinimlerini kredi kartları yerine tüketici kredileri yoluyla karşılamaları menfaatlerine olacaktır. "
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