Samanyolu Haber /Ekonomi / Kredi kartı azami faiz oranları değiştirildi /30 Haziran 2018 12:02

Kredi kartı azami faiz oranları değiştirildi

Merkez Bankası, kredi kartı işlemlerinde uygulanacak azami faiz oranlarında değişikliğe gitti.

SHABER3.COM

TCMB'nin 'Kredi Kartı İşlemlerinde Uygulanacak Azami Faiz Oranları Hakkında Tebliği'nde yaptığı değişiklik Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tebliğin 4. maddesi, Türk lirası cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranı yüzde 2.02, yabancı para cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranı yüzde 1.62 olarak değiştirildi.

Aynı tebliğin 5. maddesinde de değişikliğe gidildi.

Buna göre, Türk lirası cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami gecikme faiz oranı yüzde 2.52, yabancı para cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami gecikme faiz oranı ise yüzde 2.12 oldu.

1 Temmuz 2018'de yürürlüğe girecek tebliğin hükümlerini Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı yürütüyor.

Daha önce, 2018 yılının 2. çeyreğinde kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranları Türk lirası için yüzde 1.84, yabancı para için yüzde 1.47, aylık azami gecikme faiz oranları Türk lirası için yüzde 2.34, yabancı para için yüzde 1.97 olarak belirlenmişti.

TCMB'den yapılan açıklamada "Bankalar, diğer ülkelerde olduğu gibi, kredi kartı faiz oranlarını bireysel kredi faizlerine göre daha yüksek belirlemektedir. Bu nedenle, kısa vadeli kredi gereksinimi olan kredi kartı sahiplerinin bu gereksinimlerini kredi kartları yerine tüketici kredileri yoluyla karşılamaları menfaatlerine olacaktır" denildi.
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