Samanyolu Haber /Ekonomi / Kredi kartı aidatına düzenleme talebi /26 Mayıs 2019 15:22

Kredi kartı aidatına düzenleme talebi

Tüketici Başvuru Merkezi, kredi kartı aidatında yıllık alınan toplam miktarın 6 milyar lirayı aştığını açıklayarak, bu durumun 'tüketicileri mağdur etmesi' nedeniyle yeni düzenleme yapılmasını talep etti.

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Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, yeni Tüketici Kanunu'nun 31. madde 3. fıkrasıyla, tüketicilere aidatsız kart verme zorunluluğu getirildiğini anımsattı.

"Tüketicilerin bankaların kendilerine bu şekilde kart sunma zorunluluğunu bilerek aidat ödemeyebileceğini" anlatan Ağaoğlu, "Bankalar Tüketici Kanunu'nun kendilerine zorunlu olarak yüklediği aidatsız kart sunma işlemini yapmamakta, ağırdan almaktadır. Durumu bilmeyen milyonlarca kart hamili de bankaların çağrı merkezlerini arayarak kart ücretini sildirmek için mücadele ediyor. Bazı bankalar bu dakikadan itibaren tüketiciyle pazarlık yapıyor" diye konuştu.

MİLYONLARCA KİŞİ FARKINA VARMADAN ÖDÜYOR

Kanun incelendiğinde, aidatsız kart vermenin bankaya yüklendiğinin, "bankanın tüketici talep etmeden ona aidatsız kart sunması gerekliliğinin görüldüğüne" işaret eden Ağaoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Konuyu bilmeyen milyonlarca tüketici ya farkına varmadan bunu ödüyor ya da banka ile girdiği söz düellosunu kaybediyor. Kredi kartı aidatı yaklaşık 5 yıl önce tarih olmasına rağmen bankalar 60 milyon kredi kartını cüzdanında bulunduran tüketicilerden yıllık ortalama 100 lira civarında bedel alarak, 6 milyar liralık pastayı kaybetmemek için yasayı hiçe sayıyor. Şu anda aidatsız kart türü sunulmadan yansıtılan tüm aidatlar hukuka aykırıdır."
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