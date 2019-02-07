Kredi garanti Fonu Ağustos'tan beri bankalara ödeme yapmıyormuş

Sözcü'nün Reuters'a dayandırdığı haberine göre, konuya yakın beş kaynak, KGF garantörlüğünde işletmelere verilen, daha sonra işletmelerin ödemeyerek bankaların NPL'e attıkları ve KGF'nin yüzde 90'a aralığında garantör olduğu krediler bankalar tarafından tahsil edilemiyor.







Bankacılık kaynakları KGF'nin bankalara para ödememek için "bahaneler" bulduğunu ve eksik evrak gerekçesiyle süreci uzattığını iddia ederken, ekonomi yetkilileri ise bankaların mevzuata aykırı davranarak yeniden yapılandırmayı önermeden kredileri NPL'e attığını ve KGF'den tahsil etmek istediğini, bu yüzden de ödemelerin yapılmadığını belirtiyor.





KOBİ VE KOBİ DIŞI İŞLETMELERE KEFİL OLUYOR





KGF, teminat yetersizliği nedeniyle kredi alamayan KOBİ'lere ve KOBİ dışı işletmelere kefil olan bir kurum. 2017 yılında ekonomiyi canlandırmak için devreye sokulan KGF kredilerini bankalar yoğun bir şekilde kullanmış hatta bankalar son yılların en büyük kredi büyümelerini bu dönemde sağlamıştı. Sisteme göre, işletmenin krediyi ödeyememesi durumunda banka KGF'den tazmin talebinde bulunuyor. KGF, işletmelere yüzde 90'a kadar oranda kefil olabiliyor.





Bir kaynak, "Normalde 1 ay içinde yapılan tahsilat, geçen Ağustos'tan bu yana yapılamıyor. KGF, başvurudan sonra 2 ay süre geçiyor, sonra eksik evrak var diye geri bildirim yapıyor. O evrak tamamlansa dahi başka bahaneler buluyor ve parayı yatırmıyor. Bankalar zaten yapılandırma imkanı olmayan kredileri NPL'e atıyorlar. Ancak KGF bunlara başka bahaneler bularak ödeme yapmıyor" dedi.





KGF: FİRMALAR KREDİLERİNİ YAPILANDIRABİLİR





Konuyla ilgili KGF'den Reuters'a yapılan açıklamada, geçen sene Ekim ayında Resmi Gazete'de yayınlanan karar hatırlatılarak, kredi verenlerin tazmin talebinde bulunmadan önce firmaya yapılandırma imkanı tanıması şartı getirildiği ifade edildi.





KGF açıklamasında "Bu karar kapsamında KGF, kredi veren tarafından yararlanıcıya yapılandırma imkanının sunulup sunulmadığını kontrol etmektedir. Bu imkandan yararlanan firmalarımız kredilerini yapılandırabilmektedir. Ancak firmalarımızın yapılandırma önerisini kabul etmediği durumlarda kredi verenlerin tazmin talepleri karşılanmaktadır."





Geçen sene Ekim ayındaki kararda, kredi garanti kurumlarınca verilen kredilerde, kredi veren, kredinin açılış tarihinden başlamak üzere işletme kredilerinde 96 ay, yatırım kredilerinde ise 156 ayı aşmamak kaydıyla birden fazla yapılandırma yapabileceği, kredi vadesini değiştirebileceği belirtilerek, yapılandırma durumunda ödemesiz dönemin en fazla 12 ay olarak uygulanacağı açıklanmıştı.





Ağustos ayında TL'nin dolar karşısında tarihi değer kaybı ve kurun 7.24 seviyelerine kadar yükselmesinin ardından reel sektörden çok sayıda şirket sıkıntıya girerken, pek çok şirket de bankalara borçlarını ödeyemeyerek ya yapılandırmaya gitmiş ya da konkordato ilan etmişti.





KGF kefaletli kredi risk bakiyesi 25 Ocak itibarıyla 205.3 milyar lira iken bu kredilerdeki batık oranını gösteren tazmin/kullandırım oranı ise yüzde 1.38 seviyesinde.





Bankacılık kaynakları bu oranın düşük görünmesinin KGF'nin ödemeleri yapmamasından kaynaklı olduğunu belirtiyor.





'BANKALAR MEVZUATA AYKIRI KGF'DEN TAHSİL ETMEK İSTİYOR'





Bir ekonomi yetkilisi ise bankaların mevzuata uymadan, KGF garantörlüğündeki kredileri yeniden yapılandırma seçeneğini atlayarak NPL'e attığını ve hızlı şekilde parayı tahsil etmek istediğini belirterek şunları söyledi:





"Ekim 2018'deki düzenlemeye göre bankalar KGF kredilerinde yeniden yapılandırma seçeneğini değerlendirmek zorunda ancak bankalar şirketi yapılandırmaya çağırmadan krediyi takibe atıp parayı tahsil etmek istiyor. Özel bankalar mevzuatı ihlal edip yapılandırmaya başvurmadan krediyi KGF'den tahsil etme yoluna gidiyor."





Başka bir yetkili, bankaların şirketlere yeniden yapılandırma önerisinde bulunmamasının mevzuata aykırılık dışında şirketler açısından da sıkıntılı bir durum oluşturduğunu belirterek, "Reel sektör zor bir dönemden geçiyor. Bu dönemde ayakta kalma şansı olabilecek şirketlere yapılandırma sunmadan tahsilata gidilmesi büyük haksızlık. Şirketler yapılandırma yapıp yapamayacağını ve ödemeyi gerçekleştirip gerçekleştirmeyeceğini kendisi belirlesin. Bankalar peşin hükümlü davranıyor" dedi.





'KAMU BANKALARI KGF'DE FRENE BASTI'





Kaynaklardan biri ayrıca son bir haftadır kamu bankalarının KGF'de frene bastığını ve artık kullandırım yapmayacağını belirterek, hükümetin özel bankaların artık KGF'yi kullandırmasını istendiğini ifade etti.





Kamu bankaları son dönemde düşük faizle başka bankaların kredi kartı ve bireysel kredi borçlarının yapılandırılmasından, futbol kulüplerinin borç yapılandırmasına kadar pek çok alanda ön planda yer almıştı.