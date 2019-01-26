'KPSS’de derece yapanlar ‘Reis’ sorusuyla eleniyor'

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 16 Aralık 2018’de yapılan Öğretmenlik Mülakat Sınav sonuçları geçtiğimiz günlerde açıklandı. Branşlarında dereceye giren öğretmen adayları, sözlü mülakatlarda elendi.





Konuya ilişkin yazılı açıklama yapan CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, KPSS Öğretmenlik sınavında 80’in üzerinde puan alan, kendi branşlarında dereceye giren öğretmen adaylarının 3 dakikalık mülakatta eleniyor olmasının vicdansızlık olduğunu belirtti.





Ağbaba, “Öğretmen adayları yıllarını yazılı sınavda yüksek puan almak için harcıyor, ancak AKP’nin kamuya kendi adamlarını getirme hırsının kurbanı oluyorlar. 3 yıl çalışıp 90 puan alan bir aday, 3 dakikalık mülakatın puanıyla elenebiliyor” dedi.





TÜRKİYE 4’SÜ BİLE ELENDİ





Ağbaba şöyle devam etti: “Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada mülakatta adayların yazılı puanlarının bir üst veya alt puana yuvarlanacağı belirtilmesine rağmen, Metal Teknolojisi branşında 84 puanla Türkiye 4.’sü olan adaya 50 puan vererek, Sınıf Öğretmenliği branşında 93,20 puanla Türkiye 6.’sı adaya 56 puan vererek, tarih branşında 86,77 puanla Türkiye 34.’sü olan adaya mülakatta 56 puan vererek elenmeleri AKP’nin adaletinin ve tarafsızlığının göstergesidir.”





AKP DEMEK TORPİL DEMEKTİR





Öğretmenleri partili-partisiz diye ayırmanın, liyakat yerine yandaşlığı ön plana almanın çok tehlikeli sonuçlar doğuracağı uyarısında bulunan Ağbaba, 3 aşamalı yazılı sınavda başarıyı ölçemeyip, mülakatla ölçmeye çalışmanın haksızlık, hukuksuzluk olduğunu ifade etti. Ağbaba, mülakat sisteminin derhal sonlandırılması, haksızlığa uğradığını belirten öğretmen adaylarının itirazlarının dikkate alınması gerektiğini kaydetti.







