Kozmatik devi kepenk kapatıyor

TÜRKİYE’nin önde gelen kozmetik zincirlerinden olan ve kuruluşu 1979 yılına dayanan Tekin Acar, sıkıntılı günler yaşıyor. Hafta sonu mağazalara giden birçok müşteri Tekin Acar bayilerinin kepenk indirdiğini gördü. Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Tekin Acar ise sorunları aşmaya çalıştıklarını söyledi.

2017 başında, iş yapmayan çok sayıda mağazayı kapattıkları açıklamasıyla dikkat çeken Tekin Acar Kozmetik Yönetim Kurulu Başkanı Tekin Acar, “İlk defa kiramı, aidatımı, maaşları ödemekte zorlanıyorum” demişti. Bu açıklamaların ardından Tekin Acar’ın 19 mağazasının kira sözleşmesinin Sephora’ya devredileceği açıklanmıştı. Türkiye genelinde 80 mağazası olan Tekin Acar, geçen hafta sonuna kadar faaliyetlerini sürdürmeye devam etti.





YÜZDE 50 İNDİRİM





Hafta sonu ise Tekin Acar mağazalarından müşterilerine, “23 Temmuz’a kadar tüm ürünlerde yüzde 50 indirim yapıldığı” mesajı gitti. Bu mesajın ardından mağazalara gidenlerin büyük bölümü, kapalı dükkanlarla karşılaştı. Aynı süreçte firmanın internet sitesi de erişilemez hale geldi. Sosyal medyada, Tekin Acar markasıyla ilgili birçok iddia gündeme getirilirken, müşterilerin bir kısmı muhatap bulamamaktan, bir kısmı da hediye çeklerini kullanamamaktan yakındı. Bazı sosyal medya kullanıcılarının ise Tekin Acar’a yönelik destek kampanyaları düzenlediği dikkat çekti.



