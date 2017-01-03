Koza İpek Holding'e çökenler büyük hayal kırıklığı yaşayacak!







Kayyım eliyle gasp edilip TMSF'ye devredilen Koza İpek Holding'in yönetim kurulu başkanı Akın İpek, hukuki süreçle ilgili çok önemli bir açıklama yaptı.







Akın İpek, Koza İpek Holding'le İngiltere'de kurulan İpek İnvestment arasında 2015 Haziran'ın da kayyım ve soruşturmadan çok önce bir hisse satın alım anlaşması yapıldığını ve TMSF'nin bu anlaşmanın şartlarını yerine getirilmesi gerektiğini söyledi. İşte o çok önemli açıklama.





Sayın TMSF başkanı ve kayyımlar;





Şirketlerimize yapılan baskın sonrasındaki yaklaşık bir buçuk yıllık kayyım süresinde sabır ile soruşturmanın bitip aklanmamızı, normal hayatımıza dönmemizi beklerken soruşturma bitmediği gibi, iddianame dahi hazırlanmadan varlıklarımızın satılacağı söylentileri, içinde tüm varlıklarımızın da bulunduğu TMSF nin satılacak varlıklar listesi artık elden ele dolaşıyor.





Sanki ölmüşüz, bizi mezara koymuşlar; Ruhumuz la tanımadığımız insanların hayatımızı yaşadığını izliyor gibiyiz. Kardeşimi de bu halde evinde oturur iken alıp hapse attılar. Neredeyse bir yıl oldu. Yıllardır tanıdığı yakın dostları ve sebep olanlar arasında, vicdanı sızlayan, iştahı kaçan, dili olan bir insan evladı yokmuş.





YAZIKLAR OLSUN BİLE DEMİYORUM… DEĞMEZ.





Kayyımlar ve ahbabları ise tek damla ter akıtmadıkları dev holdingin başına geçmişler, halen ev, araba derdindeler. Yaptıklarını hak görüyorlar, başka bir alem de yaşıyorlar. Anlamak mümkün değil.





Hakimliğin Koza İpek grubuna kayyım ataması ve savcının bitmeyen soruşturması artık cezalandırmayı da aştı, bir zulme dönüştü.





HİSSELER SATILDI GEREĞİNİ YAPIN





Geldiğimiz noktada, Gözünüzden kaçmış olabilir;





Koza İpek holding ve İngiltere de kurulu İpek İnvestment arasında 7 Haziran 2015 tarihli bir hisse satın alım anlaşması bulunuyor. Bu anlaşma çerçevesinde hisse transferleri gerçekleşmiştir.





Türkiye de yapılması gereken işlemler tamamlanmıştır.





Bu anlaşma şartlarınca İpek holdingin tüm hisseleri, İpek İnvestment’a aittir.





Anlaşmanın son basamağının tarafınızdan tamamlanması gerekiyor. Umarım anlaşmanın gerekleri tarafınızdan yerine getirilir ve gereksiz yere uluslararası hukuki sürece girilmez.





BEN HAYATIMDA HAKSIZ VE HUKUKSUZ HİÇ BİR İŞLEM YAPMADIM, YAPMAM.

KOZA İPEK GRUBU DA PIRIL PIRIL TERTEMİZDİR.