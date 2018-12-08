Samanyolu Haber /Gündem / Köylüyle dalga geçen Vali yardımcısına soruşturma /08 Aralık 2018 16:10

Köylüyle dalga geçen Vali yardımcısına soruşturma

Aydın Valiliği, topraklarına jeotermal enerji santrali (JES) yapılmaması için eylem yapan Kızılcaköylülere “Biber gazından bişi olmaz ya” diyen Vali Yardımcısı Mustafa Hulusi Arat’ın görüntüleri ile ilgili soruşturma başlattı. Valilik açıklamasında Vali Yardımcısı Mustafa Hulusi Arat’ın söz ve davranışları “samimi sohbet” olarak nitelendirildi.

Hem biber gazı sıktırdı hem de bir şey olmaz dedi

Topraklarına JES yaptırmak istemeyen kadınlara karşı gazı kullanıldığı gün köylülerin JES için şirketin araziyi tel örgü içine almasını önlemek için direndiği yere gelen Aydın Vali Yardımcısı Mustafa Hulusi Arat’ın köylülerin sorularına verdiği yanıtlar ve davranışları tepkiyle karşılandı. Arat’ın, bir kadının “Gaz sıkılması emrini siz mi verdiniz” sorusuna mandalina yiyerek “Biber gazından bi’ şey olmaz ya. Farz edin ki ben verdim” yanıtı verdiğini gösteren videonun sosyal medyada paylaşılması üzerine tepki yağdı.

Evrensel’den Özer Akdemir’in haberine göre, sosyal medyada bu görüntülerin yüz binlerce kişi tarafından izlenip binlerce kez paylaşılması sonrası Aydın Valiliğinden yazılı açıklama geldi. Açıklamada JES firması ile köylüler arasındaki gerilimden tarafların zarar görmemesi için güvenlik güçlerinin görevlendirildiği ileri sürülerek, “Ancak maksadı bu olayı kendi art niyetleri doğrultusunda kullanmak olan ilimiz dışından gelen bazı kişi ve çevrelerin gerilimi tırmandırması üzerine Vali Yardımcısı Mustafa Hulusi Arat taraflarla görüşmek ve başkaca bir taşkınlığa meydan vermemek için görevlendirilmiştir” denildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi. “Olayın sükunete kavuşması sonrasında samimi sohbet ortamında Kızılcaköylü vatandaşlarımız ananelerimiz çerçevesinde ikramlarda bulunmuş ve eylem son bulmuştur. Ayrıca medyaya yansıyan görüntülerle ilgili soruşturma süreci başlatılmış olup kamuoyunun bilgisine saygı ile sunulur.” 

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