Samanyolu Haber /Gündem / Köylü kadınlara hem biber gazı sıktırdı, hem de alay etti... /07 Aralık 2018 16:33

Köylü kadınlara hem biber gazı sıktırdı, hem de alay etti...

Aydın’ın İncirliova ilçesine bağlı Kızılcaköy’de kurulmak istenen jeotermal enerji santraline (JES) karşı günlerdir direnen köylüler, olay yerine gelen Vali Yardımcısı'na 'Biber gazını siz mi sıktırdınız' diye sordu. Vali Yardımcısı'nın verdiği yanıt 'Bir şey olmaz ya, biber gazından nolacak!' oldu.

Hem biber gazı sıktırdı hem de bir şey olmaz dedi

Aydın'ın İncirliova ilçesindeki Kızılcaköy'e kurulmak istenen jeotermal enerji santraline (JES) direnen yöre halkı, jandarmanın biber gazlı saldırısına uğramış, bazı köylüler fenalaşmıştı. 

Olay yerine gelen Aydın Vali Yardımcısı Mustafa Hulusi Arat, köylülerin "Biber gazını siz mi sıktırdınız" şeklindeki sorusuna kan donduran bir yanıt verdi. Arat, "Bir şey olmaz ya, biber gazından nolacak" diyerek sözü değiştirdi. Vali Yardımcısı'nın laubali konuşmaları, yurttaşlarla konuşurken meyve yemeye devam etmesi ve rahat davranışları köylü kadınların tepkisine yol açtı. 
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