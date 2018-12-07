Köylü kadınlara hem biber gazı sıktırdı, hem de alay etti...

Aydın'ın İncirliova ilçesindeki Kızılcaköy'e kurulmak istenen jeotermal enerji santraline (JES) direnen yöre halkı, jandarmanın biber gazlı saldırısına uğramış, bazı köylüler fenalaşmıştı.





Olay yerine gelen Aydın Vali Yardımcısı Mustafa Hulusi Arat, köylülerin "Biber gazını siz mi sıktırdınız" şeklindeki sorusuna kan donduran bir yanıt verdi. Arat, "Bir şey olmaz ya, biber gazından nolacak" diyerek sözü değiştirdi. Vali Yardımcısı'nın laubali konuşmaları, yurttaşlarla konuşurken meyve yemeye devam etmesi ve rahat davranışları köylü kadınların tepkisine yol açtı.