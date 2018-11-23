Köylü: Hasat sonrası soğan koyduğumuz depo basılıyor, sesimizi duyuramıyoruz

Sendika.org'un haberine göre hükümet, pazarda 5 TL’ye kadar çıkan soğan fiyatlarındaki artışı stokçuluğa bağlayıp çözüm olarak baskınlara başlarken, üreticiler fiyat artışının ürün kaybından kaynaklandığını, stokçu diye depoları basılanların da köylüler olduğunu söylüyor.





Sendika.Org’a konuşan Ankara Polatlılı soğan üreticisi K.S., “Köylerdeki depoları basıyorlar, stokçu diye tutanak tutuyorlar” dedi.





Depoları basılanlar arasında stokçuların da bulunduğunu ancak çoğunluğun, ürününü hasat sonrası depolara koyan köylüler olduğunu belirten K.S., köylülerin tepkili olduğunu ancak seslerini duyuracak bir kanal bulamadıklarını söyledi.





Soğanlar neden depoda?





K.S. köylülerin soğanlarının neden depoda olduğunu da şöyle açıkladı:





“Yazın ağustos eylül ayında hasat yapılır, tarladan satılır, geri kalan da depolanır, kışın satılır. Ta ki Adana’dan yeni soğan çıkana kadar. Depodaki soğan Türkiye’nin ihtiyacını karşılar. Türkiye’de ortalama günde 2000 ton soğan tüketilir.”





İthalata hazır olun





K.S., Tayyip Erdoğan’ın üreticileri soğanları çürütmekle suçlayan sözlerine dair ise şunları söyledi:





“Hayır tohumlardan dolayı hastalık var, yoksa öyle bir şey yok. Geçen sene 200 bin ton soğan çöpe atıldı. Yani köylü çürütmüyor hastalıktan dolayı çürüyor. Tonaj düşük olduğu için fiyat yükseliyor.”





K.S., Adana soğanı çıkana kadar memlekette soğan kalmayacağını çünkü ürünün yetersiz olduğunu belirterek, patates ithalatından sonra soğanda da ithalata hazır olunması gerektiğin belirtti.



