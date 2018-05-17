Kötü bir kopya olarak Ahmet Hakan

Yerkel, Erdoğan’ın yakın adamı. Onun için yerdeki bir adamı tekmeleyen biri.

Yerkel’e sahip çıkarak Erdoğan’a sahip çıkmaya çalıştı.

Genç bir adamın özgürlüğünü elinden alma pahasına...

Atay’ı, Yerkel yüzünden hedefe koydu…

Attığı tekmeden dört yıl sonra özür dileyen ve onu da gayri-samimi bir şekilde ve yalanla donatarak yapan Yerkel hakkında attığı tweet yüzünden hedefe koydu; savcılara ihbar etti resmen.





Kişisel çıkarı için tekmeciye sahip çıktı. Mesleğini bir kez daha sattı, onurunu ayaklar altına aldı.





Yerini, köşesini korumak içgüdüsüyle davranıp ön almaya çalışan bir zavallı konumuna düşmek rahatsız etmemiş Hakan’ı…





Tıpkı CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’na yaptığını yapmış ama bu sefer polislere, savcılara ihbar ederek muhatabını.





‘Bir yazı yazdım, adamı içeri aldırdım’ diye gezilebilir artık caka satarak. Kuşağı telefonda talimat bekleyebilir Saray’dan yeni ihbarlar için. Kullanışlı köşe yazarını kim kullanmak istemez.





Oysa, Barış Atay haklı…





Yerdeki bir işçiye, sırf 301 kişinin ölümünü protesto ediyor diye tekme atan bir adamdan elbette hesap soracağız...





Yolsuzluk yapan, ayakkabı kutusunda para biriktiren, Gezi’de, Cizre’de, Sur’da masum insanları yakarak öldürenlerden soracağımız gibi.





Demokrasi ve hukuk devletinin gereği budur.





Elindeki gücü yasaları, hukukun temel ilkelerini pervasızca çiğnemek için kullananlardan hesap sormaktır.





Bu topraklar İttihat ve Terakki’den bu yana suç işleyen, katliam yapanların hesap vermediği topraklar…





‘‘Devlet için kurşun atanların’’ şerefli ilan edildiği topraklar.





Eli kanlı katillerin kahraman ilan edilip onlar için af istenildiği topraklar...





Artık tamam demenin zamanı.





Yoksa bir AKP gidecek, bir başka AKP gelecek ve devran devam edecek.





Elbette 16 yıldır yapılan zulmün, yapılan yolsuzluğun hesabı sorulacak. Sadece onlardan değil, eline kan bulaşmış, ihbarcılığı meslek edinmiş gazeteci kılıklı hokkabazlardan da…



