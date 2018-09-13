Samanyolu Haber /Dünya / Kosova'ya, Avrupa'ya vizesiz seyahat hakkı /13 Eylül 2018 16:28

Kosova'ya, Avrupa'ya vizesiz seyahat hakkı

Avrupa Parlamentosu (AP), Kosova vatandaşlarının Avrupa Birliği (AB) ülkelerine vizesiz seyahat edebilmeleri ile ilgili karara onay verdi.

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Avrupa Parlamentosu (AP), Kosova vatandaşlarının Avrupa Birliği (AB) ülkelerine vizesiz seyahat edebilmeleri ile ilgili karara onay verdi.
Strazburg'da devam eden AP Genel Kurulu, Sivil Özgürlükler Komitesi tarafından Eylül 2016'da kabul edilen ve eksikliklerin tamamlanması amacıyla onayı ertelenen tasarıyı oyladı. 186'ya karşı 420 üyenin onayı ve 22 çekimser oyla kabul edilen tasarıda, Kosova vatandaşlarının AB ülkelerinden herhangi birine 90 gün boyunca vizesiz girmelerinin yolu açılıyor.

KARAR, KOMİSYON TARAFINDAN İNCELENDİKTEN SONRA RESMİLEŞECEK

AB kurallarına göre, vizesiz seyahat imkanından faydalanabilecek Kosova vatandaşlarının biyometrik pasaport sahibi olmaları gerekiyor. Kosova, AB ülkelerine vizesiz seyahat hakkı bulunmayan son Balkan ülkesiydi. 2012'de başlayan müzakerelerde Kosova yönetiminden 95 kriteri yerine getirmesi istenmiş, AB Komisyonu geçen ay tüm kriterlerin yerine getirildiği yargısına vararak vize serbestisi için AP ve AB Konseyi onay prosedürlerinin başlanmasına yeşil ışık yakmıştı.

AB, Makedonya, Karadağ ve Sırbistan'a 2009'da, Bosna-Hersek ve Arnavutluk vatandaşlarına ise 2010'da 90 gün boyunca vizesiz seyahat hakkı tanımıştı. 90 günlük vize serbestisi ile bu ülkelerin vatandaşları, ticari, turistik veya ailevi nedenlerle İngiltere ve İrlanda hariç AB ülkelerine biyometrik pasaport ile vizesiz girebiliyor.
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