Kosova'da hapisteki cihatçılara din dersi

Kosova Adalet Bakanlığı, Kosova İslam Cemiyeti (BIK) ile imamların cezaevlerindeki cihatçılara din dersleri vermesini de kapsayan bir programa ilişkin anlaşmaya vardıklarını açıkladı.





Adalet Bakanı Abelard Tahiri, "Mahkûmlar için din derslerini uygulamaya koymanın -mahkûmlar arasında- dini radikalliğin tehlikeleri konusunda bilinçlenmeyi artıracağına inanıyorum" diye konuştu. Güvenlik testinden geçen 20 imamın söz konusu din dersleri için görevlendirilmek üzere seçildiği belirtildi.





Son yıllarda 300'den fazla Kosovalı Suriye ve Irak'taki cihatçılara katılmak üzere ülkelerini terk etmişti. Bunlardan 50'den fazlası bölgede savaşırken hayatını kaybetti.





Ülkelerine geri dönen 100'e yakın Kosovalı cihatçının yaklaşık 80'i ise cezaevinde bulunuyor. Aralarında mahkûm edilenlerin yanı sıra hala hâkim önüne çıkmayı bekleyenler de var. 1.8 milyon nüfuslu Kosova'da halkın büyük çoğunluğunu Müslümanlar oluşturuyor.