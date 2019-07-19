Kosova'da deprem: Başbakan istifa etti!

Kosova Başbakanı Ramush Haradinaj görevinden bugün itibarıyla istifa etti.





Haradinaj bugün bakanlar kurulu toplantısının akabinde düzenlediğini basın toplantısında, Hollanda'nın Lahey şehrinde Kosova Özel Savcılığı tarafından "savaş suçlusu zanlısı" sıfatıyla mahkemeye davet edildiğini belirterek, bu sebeple başbakanlık görevinden istifa ettiğini söyledi.





"BAŞBAKANLIK GÖREVİMDEN İSTİFA ETTİM"





Haradinaj, "Hükümetin başbakanı olarak görevimden istifa ettim. Bu andan itibaren hükümet olarak da istifa ettik. Bunun sebebi de Özel Savcılık tarafından şüpheli sıfatıyla ifade vermeye davet edilmemdir." ifadelerini kullandı





Siyasete girmeden önce Haradinaj, 1998/1999 ihtilafı sırasında Sırp kuvvetleriyle savaşan bir gerilla teşekkülü olan Kosova Kurtuluş Ordusu'nun (KLA) en iyi komutanlarından biriydi.







51 yaşındaki siyasetçi Priştine'de gazetecilere verdiği mülakatta, "Özel mahkeme tarafından zanlı olarak bir çağrı aldım ve başbakan veya sıradan bir Kosova vatandaşı olma seçeneği verildi. Ben ikincisini seçtim.” ifadelerini kullandı.





2017'den beri Kosova'nın başbakanı olarak görev yapan Haradinaj, 2004-2005 yıllarında da kısa bir süre başbakanlık yapmıştı.







BM YARGILADI, DELİL YETERSİZLİĞİNDEN BERAAT ETTİ





Daha önce Haradinaj, Lahey'de Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde savaş suçu işlediği ithamı ile yargılandı. Birleşmiş Milletler Mahkemesi 2008 yılında Haradinaj hakkında beraat kararı verdi. Karar 2012 yılında onaylandı.





Şimdi, 2015 yılında kurulan ve ayrıca Lahey'de bulunan AB destekli bir kuruluş olan Kosova Özel Dairesi önünde yargılanacak.