Kosova ordusunun kurulması dolayısıyla tören düzenlendi

FSK Bakanlığı'nda düzenlenen törene cumhurbaşkanı Haşim Thaçi, meclis başkanı Kadri Veseli, başbakan Ramush Haradinaj, bakanlar, milletvekilleri, FSK mensupları ile çok sayıda davetli katıldı.

Kosova milli marşının okunmasının ardından cumhurbaşkanı ve FSK'nın başkomutanı sıfatıyla Thaçi konuşma yaptı.

Ordunun temelini Kosova Kurtuluş Ordusu'nun (UÇK) yaptığı savaşın oluşturduğuna işaret eden Thaçi, bugün yıllar önce başlatılan bir sürecin tamamlandığını söyledi.

'KOSOVA ORDUSU, GÜVENLİK VE İSTİKRARIN UNUSURU HALİNE GELECEK'

Dar parti çıkarları yerine ülkenin çıkarlarını gözeterek Kosova için oy veren tüm milletvekillerine teşekkür eden Thaçi, FSK'nin dönüşümünün NATO ve dünyadaki ortaklarıyla iş birliği ve koordinasyon içerisinde gerçekleşeceğini vurguladı.

Thaçi, "FSK, din ve etnik köken ayrımı yapmaksızın tüm Kosova vatandaşlarına hizmet edecek, Kosova, bölge ile ötesinde güvenlik ve istikrarın unsuru haline gelecek çok etnikli bir güç olarak kalacaktır" diye konuştu.

'KOSOVA ORDUSUNUN ÜNİFORMASI, TÜM KOSOVALILAR'IN ONUR VE GURUR ÜNİFORMASI OLACAKTIR'





Meclis Başkanı Veseli de bugün Kosova halkının tarihinin büyük bir gününe, Kosova ordusunun doğum gününe şahit olduklarını kaydetti.





Varlığı boyunca kimseye saldırmayan, sadece adalet için savaşan bir milletin üyeleri olduklarını belirten Veseli, "Misyonuyla, hedefiyle, değeriyle ve içerdikleriyle Kosova ordusu ülkemizin Avrupa-Atlantik vizyonunu, Kosova Cumhuriyeti'nin anayasal demokratik düzenini yansıtacaktır. Kosova ordusunun üniforması Kosovalı Arnavut, Sırp, Türk, Boşnak, Karadağlı, Roman, Aşkali ve Mısırlıların onur ve gurur üniforması olacaktır" şeklinde konuştu.





Başbakan Haradinaj ise, FSK'den daha iyi bir dost ve daha iyi bir düşman olmadığını ifade ederek, halka karşı dönecek savunma doktrini geliştirmeyeceklerini söyledi.





'BU ORDU KOSOVA'DA YAŞAYAN HERKESİN ORDUSU'







