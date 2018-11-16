Samanyolu Haber /Gündem / Kosova Büyükelçisi'nin aracı kaza yaptı: 3 ölü /16 Kasım 2018 23:22

Kosova Büyükelçisi'nin aracı kaza yaptı: 3 ölü

Türkiye'nin Kosova Büyükelçisi Kıvılcım Kılıç'ın da içinde bulunduğu makam aracı kaza yaptı. Kazadan hemen sonra gelen bilgilerde, 2 kişinin hayatını kaybettiği, Kılıç'ın da yaralandığı belirtildi. Daha sonra, ölü sayısının 3'e çıktığı bildirildi.

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Priştine-Gilan arasindaki Mramor Köyü yakınlarında meydana gelen kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi de yaralandı. Kazaya 3 araç karıştı. Kaza yapan araçlar içinde, Türkiye'nin Kosova Büyükelçisi Kıvılcım Kılıç'ın içinde bulunduğu makam aracının da yer aldığı belirtildi. Kılıç'ın yaralılar arasında yer aldığı ve Priştine Devlet Hastanesi'ne kaldırıldığı belirtildi. Bir yaralının durumunun ağır olduğu belirtildi.

6 HİZMET GÖNÜLLÜSÜNÜN KAÇIRILMASIYLA GÜNDEME GELMİŞTİ

Kıvılcım Kılıç'ın ismi, AKP istihbaratının Kosova'dan öğretmenler ve bir Tıp profesörü dahil 6 kişiyi kaçırma operasyonunda gündeme gelmişti. Kaçırma olayında Büyükelçilik lojistik, planlama ve tutukluluk merkezi olarak kritik rol oynamıştı.
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