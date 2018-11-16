Kosova Büyükelçisi'nin aracı kaza yaptı: 3 ölü

Priştine-Gilan arasindaki Mramor Köyü yakınlarında meydana gelen kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi de yaralandı. Kazaya 3 araç karıştı. Kaza yapan araçlar içinde, Türkiye'nin Kosova Büyükelçisi Kıvılcım Kılıç'ın içinde bulunduğu makam aracının da yer aldığı belirtildi. Kılıç'ın yaralılar arasında yer aldığı ve Priştine Devlet Hastanesi'ne kaldırıldığı belirtildi. Bir yaralının durumunun ağır olduğu belirtildi.







6 HİZMET GÖNÜLLÜSÜNÜN KAÇIRILMASIYLA GÜNDEME GELMİŞTİ





Kıvılcım Kılıç'ın ismi, AKP istihbaratının Kosova'dan öğretmenler ve bir Tıp profesörü dahil 6 kişiyi kaçırma operasyonunda gündeme gelmişti. Kaçırma olayında Büyükelçilik lojistik, planlama ve tutukluluk merkezi olarak kritik rol oynamıştı.

