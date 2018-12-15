Samanyolu Haber /Gündem / Koskoca Adana'da şehir hastanesinde uzman doktor bulamadılar, hasta vefat etti /15 Aralık 2018 13:34

Koskoca Adana'da şehir hastanesinde uzman doktor bulamadılar, hasta vefat etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ‘hayalimdi’ diyerek, sağlık turizmi de yapabilecek, lüks otel konforunda inşa ettiklerini belirttiği şehir hastanesinde uzman doktor bulunamadı. Kalp krizi geçiren hasta 6 saat bekletildikten sonra başka bir hastaneye sevk edildi. Hasta hayatını kaybetti.

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17 Kasım’da kalp krizi geçirdiği için Adana Şehir Hastanesine getirilen 65 yaşındaki Burhan Sadık Sarılar, acil serviste 6 saat bekletildikten sonra müdahale edecek uzman doktor olmadığı gerekçesiyle 3 saatlik mesafede olan Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Hastanesine gönderildi. Sarılar, Maraş’ta ameliyat olduktan 10 gün sonra hayatını kaybetti. 

 Evrensel Gazetesi'nin haberine göre Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Adana Şube Eş Başkanı Muzaffer Yüksel, tam donanımlı olduğu iddia edilen Adana Şehir Hastanesinde "Neden uzman ya da boş yoğun bakım servisi yok" diye sorarak "Müdahalede dakikaların bile çok değerli olduğu bir hasta, imkanları Adana’ya göre daha kısıtlı olan Maraş’a nasıl gönderilir" diyerek yaşananlara tepki gösterdi.

10 SAAT SONRA AMELİYAT
Burhan Sadık Sarılar, 17 Kasım’da kalp krizi geçirdikten sonra ambulansla Adana Şehir Hastanesi acil servisine kaldırıldı. Müdahaleyi yapacak doktorlar ameliyatta olduğu olduğu için acil serviste bekletilen Sarılar, doktorlar uygun olmadığı için 112 koordinasyon arandı. Yaklaşık 6 saat boyunca acil serviste bekletilen Sarılar’ın, 112 koordinasyonunda Adana’daki hastanelerde yer ya da uygun doktor olmadığı gerekçesi ile Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesine sevk edilmesine karar verildi.

AMBULANS ARIZALANDI
Sarılar’ı taşıyan ambulans Adana’yı çıkmadan arızalandı. Yeni ambulans gelene kadar Sarılar yolda yarım saat daha vakit kaybetti. Yaklaşık 3 saat sonra gidilen Maraş’ta  Sarılar, 10 saat sonra ameliyat olabildi. Ancak enfeksiyon kaptığı için tekrar ameliyat olmak durumunda kalan Sarılar, ameliyattan 10 gün sonra hayatını kaybetti. 

‘HANİ TAM DONANIMLIYDI’
Adana Şehir Hastanesinin sağlık turizmi yaparak dışarıdan hasta çekme iddiasının olduğunu ifade eden SES Adana Şube Eş Başkanı Muzaffer Yüksel, “Sağlık turizmi yapacağız derken hastayı Maraş’a göndermişler” dedi. Sağlık meslek örgütlerinin tüm itirazlarına rağmen hükümetin “Hasta bir taraftan girip tüm işlemlerini kampüste yaparak diğer taraftan çıkacak”  diyerek inşa ettiği şehir hastaneleri nedeniyle doğum, çocuk ve kalp hastanelerinin işlevsiz hale getirildiğine dikkat çeken Yüksel,  “Bizim sorduğumuz sorular şunlar; Tam donanımlı olduğu iddia edilen hastanede neden uzman yok, uzman varsa da yoğun bakım niye yok? Üstelik aldığımız bilgiye göre o tarihte kalp damar cerrahi servisinde yer varmış” dedi. 
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