Samanyolu Haber /Gündem / Köşe yazarı İsmail Türk gözaltına alındı /29 Kasım 2017 15:11

Köşe yazarı İsmail Türk gözaltına alındı

Köşe yazarı ve internet sitesi yöneticisi İsmail Türk gözaltına alındı

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Yeni Çağ Gazetesi eski yazarı İsmail Türk, Esenboğa havaalanında göz altına alındı. Türk'ün Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında yürütülen cemaat soruşturması kapsamında gözaltına alındığı belirlendi.
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