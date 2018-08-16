Samanyolu Haber /Gündem / Korkutan kur krizi analizi: Piyasalardaki rahatlama geçici /16 Ağustos 2018 11:37

Korkutan kur krizi analizi: Piyasalardaki rahatlama geçici

Serbest piyasada dolar 6 liranın altına düştü. Kurdaki gevşeme ve Katar'dan gelecek 15 milyar dolarlık yatırım vaadi krizin etkisini azaltsa ekonomistler Türkiye için hala karanlık bir tablo çiziyor. Bloomberg'de yer alan analize göre bu rahatlama geçici. Nedenleri ise Merkez Bankası'nın faiz oranlarını yeterince yükseltmemesi ve Erdoğan'ın, ABD ile, muhtemelen kazanamayacağı, diplomatik ve ticari bir savaşta hâlâ sert bir şekilde mücadele ediyor olması.

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İşte Blomberg'de yer alan çok konuşulcak analizden başlıklar;

 "Merkez Bankası faizi yeterince yükseltmedi. Kanama yeniden başlayabilir"

"Kimse bu krizin bittiğine inanmıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD ile, muhtemelen kazanamayacağı, diplomatik ve ticari bir savaşta hâlâ sert bir şekilde mücadele ediyor. Türkiye'nin merkez bankası da faiz oranlarını lirayı koruyacak kadar hızlı bir şekilde yükseltmiyor. Bu, kanamanın tekrar başlayacağı anlamına gelir."

"Ekonomik büyüme borç biriktirmek üzerine inşaa edilmiş" 

"Noah Smith, bunun 1990'larda Asya'yı ve Latin Amerika’yı da içine alan para krizlerine benzediğini yazıyor. Türkiye için gerçekten sıkıntı veren şey, son yıllardaki ekonomik patlamanın, şüpheli gayrimenkul ve altyapı projeleri için borç biriktirmek üzerine inşa edilmiş olması. Noah diyor ki, bu genellikle iyi bitmez."
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