Samanyolu Haber /Dünya / Korkunç kaza: Toksik katran kazanına düştü /03 Temmuz 2019 23:34

Korkunç kaza: Toksik katran kazanına düştü

Rusya'nın batısındaki Pavlovsk'ta korkunç bir olay yaşandı... Terk edilmiş bir fabrikada heyecan olsun diye gezinen 33 yaşındaki adam dengesini yitirince toksik katran dolu bir kazanın içine düştü. Acı içinde kıvranan adam hastaneye kaldırıldı.

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Rusya’da heyecan tutkunu bir adam, hayatının şokunu yaşadı… Rusya’nın batısındaki Pavlovsk kentinde kullanılmayan bir fabrikaya giden 33 yaşındaki adam dengesini yitirerek fabrika içindeki toksik katran dolu bir kazanın içine düştü.

Acı içinde kıvranan ve etraftakilerden yardım isteyen adam güçlükle kazandan çıkarıldı. Fabrika dışındaki yeşillik alana götürülen ve burada ilk yardım yapılan adam bir süre sonra gelen ambulans aracılığıyla hastaneye kaldırıldı. Baştan aşağı kapkara olan ve acı içinde çığlık atan adamı doktorlar ameliyathaneye aldı.

[Haber görseli]


Simsiyah katranı özel bir neşter aracılığıyla adamın vücudundan adeta koparan doktorlar adamın hayatını kurtardı. Yetkililer, “Fabrika artık kullanılmıyordu. Fakat görevliler henüz kazanı boşaltmadığı için böyle bir kaza yaşandı. Fakat hastamızın sağlık durumu iyi ve yürümeye başladı” dedi.
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