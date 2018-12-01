Samanyolu Haber /Spor / Korkunç görüntü: 20 yaşındaki futbolcunun boynu kırıldı! /01 Aralık 2018 23:30

Korkunç görüntü: 20 yaşındaki futbolcunun boynu kırıldı!

Güney Kore Futbol Ligi'nde korkunç bir sakatlık yaşandı. Kafasının üzerine düşen 20 yaşındaki genç futbolcunun boynu kırıldı.

Korkunç görüntü: Futbolcunun boynu kırıldı!


Güney Kore Ligi’nde Gwangju takımının formasını giyen Lee Seung-mo, Daejeon ile karşı karşıya geldiklerin mücadelenin 5.dakikasında sert bir şekilde boynunun üzerine düşünce yürekleri ağza getirdi. Maçın hemen başında hava topu mücadelesine çıkan genç yıldız dengesini kaybederek başının üzerine düştü. O anları gören sağlık ekibi panik halinde sahaya girdi ve oyuncuya hemen müdahalede bulundu. Ambulansa alınan Lee Seung-mo hastaneye kaldırıldı.

Yapılan incelemenin ardından genç futbolcunun boynunun kırıldığı anlaşıldı. Omurgasında da kırıklar olduğu söylenen Lee Seung-mo’nin düştükten sonra bilincinin kaybolduğu ve hastaneye bu şekilde getirildiği açıklandı. Maçı izleyenlerin korku dolu anlar yaşadığı sakatlık sonrası genç futbolcu durumunun iyi olduğunu sosyal medyada paylaştığı fotoğraflar duyurdu. Lee’nin 2-3 hafta hastanede tedavi göreceği, sahalara dönmesinin ise en az 3 ay süreceği açıklandı.


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Korkunç görüntü: Futbolcunun boynu kırıldı!

Korkunç görüntü: Futbolcunun boynu kırıldı!

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